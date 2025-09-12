Medicii avertizează asupra nivelului ridicat de transmitere a noii variante de COVID: „Manifestările pot ajunge la forme severe”.

În prima săptămână din septembrie au fost raportate peste 5.100 de noi infectări cu Covid-19. Noua variantă a virusului se răspândește ușor, iar medicii avertizează asupra complicațiilor specifice.

Conform datelor publicate recent de Institutul Național de Sănătate Publică, în ultima săptămână de raportare (1-7 septembrie) a fost înregistrată o creștere de 28,9% față de săptămâna precedentă.

Medicii avertizează că noua variantă de Covid-19 se răspândește mai rapid decât cele întâlnite până acum.

Tulpina noii variante de Covid-19 prezintă multiple mutații și poate provoca forme mai severe ale bolii.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), este monitorizată o nouă variantă derivată din linia Omicron, denumită NB.1.8.1, confirmată ca fiind în circulație și responsabilă de infectări în anul 2025.

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, semnalează că noua variantă are modificări genetice care o ajută să scape parțial de apărarea naturală a organismului. Astfel, chiar dacă o persoană a trecut prin boală, nu este sigur că va avea suficienți anticorpi pentru a fi protejată împotriva unei noi infectări.

„Simptomele nu sunt specifice, iar tabloul clinic seamănă cu cel al altor variante de COVID-19. Manifestările pot varia de la simple semne respiratorii, precum nas înfundat sau strănut, până la forme severe care pot necesita îngrijiri în secția de Terapie Intensivă. De asemenea, pacienții pot prezenta stare generală alterată, dureri musculare, febră și, uneori, pierderea gustului, alături de simptomele respiratorii”, spune medicul ieșean Florin Roșu, potrivit ZiarulDeIași.ro

Noua variantă de COVID-19 este prezentă în întreaga țară, în contextul creșterii numărului de cazuri diagnosticate în ultima perioadă.

În Cluj, numărul infectărilor a ajuns la 462 de cazuri

La începutul lunii septembrie, la nivel național, au fost raportare 5.133 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), în creștere cu 28,9% față de săptămâna precedentă.

„1.256 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare”, informează Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

În Cluj, numărul cazurilor a ajuns la 462. Astfel, dacă în perioada 25 - 31 august în județul Cluj erau 365 de cazuri, în decurs de o săptămână numărul infectărilor a crescut semnificativ – până la 462, arată datele Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj.

Sursa: DSP Cluj

În municipiul Cluj-Napoca au fost raportate 176 de cazuri noi.

Potrivit INSP, la nivel național au fost raportate 11 decese la persoane infectate cu COVID-19. În aceeași perioadă au fost efectuate 529 de teste RT-PCR și 16.522 teste rapide antigenice.

Rata pozitivității a fost de 30,1%, în creștere cu 15,7% față de săptămâna anterioară.

