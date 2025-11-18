Directorul DSP Cluj, Mihai Moisescu-Goia, s-a pensionat. Cine îl înlocuiește?

Prefectura Cluj a transmis, luni, un mesaj public de apreciere pentru activitatea doctorului Mihai Moisescu-Goia, care și-a încheiat mandatul de director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj.

Foto: Instituția Prefectului Județul Cluj - Facebook

În semn de recunoaștere pentru contribuția și dedicarea în vederea consolidării sistemului de sănătate publică Cluj, prefectul Maria Forna i-a acordat dr. Mihai Moisescu o diplomă de excelență.

După o activitate susținută în domeniul sănătății și 10 ani la conducerea DSP Cluj, medicul clujean încheie o etapă importantă din activitatea sa profesională.

„De-a lungul anilor, profesionalismul, echilibrul și dedicarea domnului doctor Moisescu au contribuit în mod esențial la consolidarea unui sistem de sănătate publică funcțional, capabil să răspundă unor provocări complexe și neprevăzute”, se arată în mesajul transmis de Instituția Prefectului Județeului Cluj.

Directorul DSP Cluj, Mihai Moisescu-Goia, s-a pensionat|Foto: Instituția Prefectului Județul Cluj - Facebook

„Vă mulțumesc pentru deschiderea către colaborare, pentru dialogul permanent și constructiv și pentru disponibilitatea de a sprijini instituțiile administrației publice în demersurile lor de protejare a sănătății cetățenilor. Ați contribuit decisiv la consolidarea unei relații de încredere între autoritățile locale și sistemul sanitar, iar această moștenire profesională va continua să producă efecte benefice”, a declarat prefectul Maria Forna.

În continuare, conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj va fi asigurată de dr. Corina Criste, care va beneficia de tot sprijinul instituțional necesar, se mai arată în mesajul publicat de Prefectura Cluj.

