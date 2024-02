Directorul DSP Cluj Mihai Moisescu Goia: „Până când nu văd că avem o acoperire vaccinală anti-rujeolă de 90- 95 la sută, nu mă voi declara mulțumit”

Directorul Direcției de Sănătate Publică Cluj (DSP) Mihai Moisescu Goia spune că rata de acoperire vaccinală împotriva rujeolei se apropie de 80 la sută.

Directorul DSP Cluj Mihai Moisescu Goia a precizat, pentru monitorulcj.ro, că, în ultimele 31 de zile, la nivelul județului nostru s-au înregistrat 15 cazuri de rujeolă, șapte din acestea fiind la Cluj-Napoca.



„În perioada 1 februarie 2023 până în 1 februarie 2024 am avut la nivelul județului Cluj 218 cazuri de rujeolă, din care confirmate 188 și cazuri probabile 29, plus un caz posibil. Nu am avut cazuri de rubeolă și de oreion în această perioadă. În 2022 am avut 4 cazuri de rujeolă, ca să vedeți comparativ.



În ultimele 31 de zile s-au înregisstrat 15 cazuri de rujeolă, din care 14 confirmate, și unul posibil, pe localități astfel: Cluj-Napoca -7, Apahida - 2, Turda - 2, Florești, Gilău, Jucu și Mărtinești câte un caz. Din aceste 218 cazuri, 17 au fost (n.red la persoane) vaccinate anterior debutului, 201 cazuri la copii nevaccinați, iar din aceștia, 33 nu aveau vârsta de vaccinare, deci erau sub vârsta de un an”, a declarat Mihai Moisescu Goia.

Continuă campania de recuperare a restanțierilor nevaccinați

Potrivit directorului DSP Cluj, continuă campania de vaccinare, care confoirm ordinului de declarare a epidemiei a inclus o doză la cei cu vârsta între 9 și 11 luni.



„Conform raportării de azi, (n.red joi) avem un total de vaccinați până ieri -1302 din care restanțieri -381, și la campania suplimentară - 277, în luna ianuarie, până ieri inclusiv.

Până când nu văd că avem o acoperire vacconală de 90- 95 la sută ca să se creeze înapoi imunitatea colectivă, nu mă voi declara mulțumit. Acuma ne apropiem de 80 la sută.

Decesele au fost la copii care nu au putut fi protejați prin vaccinare, de sub un an, au fost cazuri cu comorbidități, la Brașov. A mai fost un caz de deces prin rujeolă la București, un adult care avea comorbiditate o afecțiune de tip oncologic care îi afecta starea de imunitate.



E de dorit ca părinții să ia legătura cu medicii de familie și să se prezinte cu copiii la vaccinarea antirujeolică atât la doza care este efectivă sau la rapel, cât și dacă este restanțier pentru a putea fi recuperat” a mai spus directorul DSP Cluj.

Epidemie de rujeolă, de la finalul anului trecut



În luna decembrie, Ministerul Sănătății a declarat epidemie la nivel național, având în vedere că se înregistraseră aproape 2.000 de cazuri de rujeolă. Reprezentanții din Sănătate au demarat și o campanie de vaccinare a copiilor.

