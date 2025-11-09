Programări la medic în format electronic, prin noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Pacienții vor avea acces online la istoricul medical.

Programări la medic online, prin noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate| Foto: pexels.com

Platforma va fi accesibilă de pe telefon, laptop sau alte dispozitive, prin cod și parolă, informează Newsweek.ro

Noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va permite pacientului să își vadă istoricul medical și să facă programări la ambulatoriu și la medicul de familie, a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Noua Platformă informatică va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod şi o parolă.

Potrivit ministrului, pacientul îşi va putea vedea istoricul medical şi în sfârşit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil. În plus, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu şi la medicul de familie.

„Este vorba de un proiect realizat prin PNRR, pentru că PNRR-ul a avut şi o componentă de digitalizare, unde Ministerul Sănătăţii a beneficiat de 400 de milioane de euro. 100 de milioane de euro din aceşti 400 au fost destinaţi noii platforme integrate a asigurărilor de sănătate. În decembrie vom avea prima înfăţişare. Se va testa în sisteme pilot, astfel încât să nu afectăm activitatea”, a spus ministrul Sănătăţii, la TVR INFO, despre noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate, potrivit Newsweek.ro

Astfel, toate programările se vor putea face din platformă.

„Reţeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea, toate documentele practic dispar şi se mută în această platformă. Vă dau un exemplu. Vă duceţi la medicul de familie şi vă prescrie un antibiotic. Vă duceţi la o farmacie pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a buletinului de identitate. Pentru început vom funcţiona pe toate cele trei sisteme. Încet, încet ne dorim să mergem în zona cărţii de identitate integrate. Farmacistul va vedea în platformă prescripţia medicală şi vă eliberează antibioticul, fără alt document”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

