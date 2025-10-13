Platforma de 1,1 miliarde de lei a CNAS, ineficientă. Cabinetele medicilor de familie, sufocate de erorile sistemului, pacienții sunt puși pe drumuri degeaba!

Platforma CNAS care generează probleme și întârzieri pentru medici și pacienți este ineficientă, iar din punct de vedere tehnic infrastructura este depăşită. Sunt concluziile Curții de Conturi după un audit la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Cel puțin o data pe lună, în ultimii ani, sistemul informatic al CNAS este nefuncțional. Medicii de familie s-au săturat de atâtea reclamații

Curtea de Conturi a realizat un audit la CNAS și recomandă adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) la cerinţele actuale de digitalizare.

Curtea de Conturi recomandă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) să adapteze Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate la cerinţele actuale de digitalizare şi să corecteze disfuncţionalităţile care afectează furnizorii şi beneficiarii de servicii medicale, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Curţii de Conturi, instituţia a realizat un audit al performanţei la CNAS, care gestionează cea mai mare bază de date din ţară, ce conţine peste 18 milioane de persoane potenţial beneficiare de servicii medicale şi medicamente, peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale şi medicamente, precum şi utilizatori ai CNAS/CAS, peste 700.000 de servicii raportate şi validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripţii medicale.

Auditul a constatat că implementarea şi administrarea PIAS, pe parcursul unei perioade de 24 de ani, s-a confruntat cu multiple provocări care au afectat funcţionalitatea şi eficienţa sa. Instituţia menţionează că, deşi PIAS a fost concepută pentru a eficientiza serviciile şi activitatea medicală, unele dintre obiectivele sale, precum utilizarea completă a dosarului electronic de sănătate, digitalizarea biletelor de trimitere şi a concediilor medicale, nu au fost atinse.

Disfuncționalități majore în platforma de peste 1,1 miliarde lei

În cadrul auditului s-au constatat o serie de disfuncţionalităţi care au un impact semnificativ atât asupra activităţii furnizorilor de servicii medicale, cât şi asupra calităţii serviciilor oferite pacienţilor.

Costul total al platformei a depăşit 1,1 miliarde lei, din care 920 de milioane lei au fost utilizaţi pentru proiectarea şi construirea PIAS, iar 191 milioane lei pentru mentenanţă, centre suport, licenţe, servicii de transmitere date şi piese de schimb.

În ultima perioadă, în pofida sumei semnificative investite, disfuncţionalităţile frecvente, blocajele şi suprasolicitarea infrastructurii tehnice învechite au afectat negativ calitatea serviciilor oferite asiguraţilor şi activitatea furnizorilor de servicii medicale.

Curtea de Conturi reclamă că din punct de vedere tehnic, infrastructura hardware şi software este depăşită şi nu a beneficiat de actualizări corespunzătoare, fapt care a agravat vulnerabilităţile şi a afectat fiabilitatea platformei. De asemenea, lipsa de analize periodice a riscurilor şi de identificare a sistemelor IT critice a expus buna funcţionare a platformei şi activitatea furnizorilor la probleme semnificative, ceea ce a compromis încrederea în sistemul informatic şi în capacitatea organizaţională de a rezolva problemele întâmpinate.

Auditul a cuprins activităţile realizate pentru implementarea PIAS, în perioada anilor 2000 – 2024, de către CNAS şi casele judeţene de asigurări de sănătate (CJAS). Au fost efectuate interviuri cu reprezentanţi ai CNAS de la nivel central şi local, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil ale furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice, vizite la şase case judeţene, opt spitale şi au fost colectate 1039 de chestionare de la mai multe categorii de furnizori de servicii medicale, precum medici de familie, medici din spitale, medici din ambulatoriul de specialitate, farmacişti.

