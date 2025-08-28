Medicii de familie din Cluj nu pot valida serviciile medicale din cauza nefuncționării platformei informatice: „Drepturile pacienților sunt afectate. Este inacceptabil!”. Reacție întârziată a CNAS.

Platforma integrată a asigurărilor de sănătate este nefuncțională de mai bine de 24 de ore. Medicii de familie din Cluj acuză CNAS de lipsa unei reacții oficiale: „Considerăm inacceptabilă această fugă de răspundere”, spun medicii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate recunoaște „disponibilitatea intermitentă” a platformei informatice.

Platforma Integrată a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) nu funcționează de mai bine de 24 de ore, iar medicii de familie din Cluj reclamă afectarea serviciilor oferite pacienţilor.

În februarie 2025, medicii de familie clujeni acuzau aceeași problemă, fiind nevoiți să valideze serviciile medicale oferite pacienților noaptea.

„De mai bine de 24 de ore PIAS, platforma informatică a asigurărilor de sănătate este nefuncțională”, anunță Patronatul Medicilor de Familie din Cluj prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Medicii de familie clujeni acuză lipsa de reacție a CNAS.

„Însă CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate tace chitic. Joi 28 august ora 10, nu există niciun comunicat oficial pe siteul CNAS sau pe pagina de facebook a CNAS prin care sa recunoască acest lucru. Asta inseamnă că furnizorii de servicii medicale sunt în continuare obligați să valideze serviciile medicale și prescripțiile electronice în termenul legal de 72 de ore chiar dacă platforma nu funcționează”, semnalează medicii clujeni în mesajul citat.

Potrivit acestora, blocajul sistemului informatic duce la perturbarea activității din cabinetele medicale, la timpi mari de așteptare și pot crea prejudicii prin imposibilitatea validării în 72 de ore a serviciilor medicale.

„Aceste lucruri pot duce la prejudicii prin eliberarea de prescripții medicale offline unor persoane care nu mai figurează asigurate însă pe care medicul nu pe poate verifica întrucât PIAS este offline.(...). Considerăm inacceptabil ca activitatea cabinetelor medicale și drepturile pacienților să fie afectate de aceste defecțiuni ale PIAS”, se arată în mesajul citat.

CNAS recunoaște „fluctuațiile” în funcționarea sistemului integrat de asigurări de sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a venit cu o reacție întârziată, joi, prin care admite „disponibilitatea intermitentă” a platformei informatice.

„Având în vedere (...) identificarea de fluctuații și disponibilitatea intermitentă apărute în funcționarea PIAS, care creează dificultăți în desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, vă informăm că în prezent sunt în derulare activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților apărute, iar pentru perioada de indisponibilitate a PIAS, se va emite un Ordin al președintelui CNAS”, se arată în mesajul publicat de CNAS pe pagina de Facebook.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale „se asigură în mod neîntrerupt”, iar decontarea acestor servicii se va realiza ținând cont de prevederile legale privind acordarea acestora în regim off-line.

Sistemul informatic pentru asigurarea serviciilor medicale pentru pacienți a fost blocat în februarie 2025, atunci când medicii de familie din Cluj denunțau „efectele negative” asupra sistemului medical din cauza lipsei de funcționare a platformei.

Și în februarie anul trecut, medicii de familie din Cluj semnalau funcționarea deficitară a platformei informatice din sistemul de asigurări de sănătate. Atunci, pacienții erau nevoiți să bată drumuri la CAS Cluj pentru a obține adeverință de asigurat.

