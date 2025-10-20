47 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, raportate de la începutul verii

47 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în România de la începutul verii. Un caz a fost raportat în Cluj la începutul lunii octombrie.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie - 16 octombrie, au fost înregistrate 47 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România.

Dintre acestea, 39 sunt cazuri confirmate, iar 8 sunt cazuri probabile. Potrivit INSP, în aceeași perioadă a fost înregistrat un deces cauzat de infecția cu virusul West Nile.

Cele mai multe cazuri de infecţie cu virusul West Nile înregistrate în România au fost raportate în Bucureşti şi în judeţele Galaţi, Brăila şi Ilfov, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Naţional de Sănătate Publică, citate de Agerpres.ro.

La Cluj a fost identificat un singur caz al bolii provocate de mușcătura de țânțari.

Cazurile au fost raportate în:

*București - 15

*Alba – 1

*Brăila -5

*Botoșani -1

*Cluj – 1

*Dolj -1

*Dâmbovița -1

*Galați - 6

*Ilfov - 4,

*Iași - 2

*Prahova -1

*Sibiu - 1

*Sălaj - 1

*Timiș - 3

*Teleorman - 1

*Tulcea - 1

*Vâlcea – 1

*Vrancea -1

Este vorba despre 22 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, 10 din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, șapte de 50 - 59 de ani, două din grupa de vârstă 40 - 49 de ani, patru din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10 - 19 ani și 30 - 39 de ani.

Măsuri de protecție recomandate

Specialiştii fac o serie de recomandări pentru reducerea riscului înepăturilor de țânțari

*să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

*să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;

*să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);

*să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

*să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

Foto: Depositphotos.com

