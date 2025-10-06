Un caz de infecție cu virusul West Nile la Cluj!

38 de pacienți din România au fost diagnosticați cu această boală de la începutul lunii iunie, până în prezent.

Un caz de infectare cu West Nile a fost identificat la Cluj | Foto: Pexels

În intervalul 2 iunie – 2 octombrie, nu mai puțin de 38 de astfel de cazuri au fost anunțate de către Institutul Național de Sănătate Publică, dintre care 36 confirmate.

Cele mai multe au fost în București (12), apoi Galați (6), Brăila (5) și Iași (2).

La Cluj a fost identificat un singur caz al bolii provocate de mușcătura de țânțari, anunță Agerpres.

Potrivit sursei citate, boala se manifestă adesea la persoanele vârstnice, 20 dintre cazurile active fiind asupra celor între 70 și 79 de ani.

Acestora le este recomandat să evite expunerea la țânțari, să poarte haine lungi, să utilizeze substanțe chimice pentru îndepărtarea insectelor și să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: