Noutățile reformei din sănătate. Ce se schimbă pentru pacienți?

Reforma sănătății a fost declarată constituțională de CCR, iar acum, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat modificările care apar.

CNAS a anunțat modificări din domeniul sănătății | Foto: depositphotos.com

CNAS a anunțat mai multe măsuri în domeniul sănătății, după ce Curtea Constituțională a României a validat legea din domeniu.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat joi o serie de măsuri în domeniul sănătății, printre care:

creșterea finanțării pentru serviciile medicale în defavoarea plății per capita

decontarea fără plafon a analizelor pentru pacienții oncologici

introducerea unei contribuții de solidaritate pentru producătorii de medicamente

Toate sunt incluse în Legea pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, declarată constituțională de Curtea Constituțională a României.

Crește plata pentu serviciile medicale

Astfel, medicii de familie vor primi finanțare mai mare pentru serviciile efectuate și mai mică pentru numărul de pacienți înscriși pe listă (crește plata pentru serviciile medicale). În anul 2026, structura finanțării cabinetelor de medicină de familie va fi de 25% per capita și 75% per servicii.

Totodată, susține CNAS, din 2027, finanțarea se va distribui în proporție de 20% pentru plata per capita și de 80% pentru plata per servicii medicale.

CNAS afirmă că se flexibilizează programul de lucru al medicilor de familie, pentru a încuraja activitatea în zonele slab acoperite din punct de vedere medical. Aceștia își vor putea deschide mai ușor cabinete în zonele cu număr mic de locuitori.

Va crește și finanțarea pentru ambulatoriul de specialitate, iar acesta va deveni un filtru pentru internările nenecesare. Astfel, valoarea punctului per serviciu se va majora de la 5 la 6,5 lei începând cu 1 ianuarie 2026 și la 8 lei începând cu 1 ianuarie 2027.

Timp mai puțin de așteptare pentru pacienți pentru a nu li se agrava boala

De asemenea, crește și accesul pacienților la servicii, se optimizează finanțarea și se prioritizează alocarea resurselor financiare pentru cazurile acute și cele justificate clinic, în scopul reducerii timpilor de așteptare și al evitării agravării bolii.

„Unele tipuri de analize, cum ar fi cele pentru pacienții oncologici, vor fi decontate la nivelul realizat, fără să existe o limită contractuală (fără plafoane). (...) Laboratoarele din spitalele publice vor primi mai mulți bani de la CNAS, pentru a crește numărul pacienților care vor beneficia de analize cu bilet de trimitere. (...) Se introduce o nouă metodologie de finanțare a spitalelor publice, astfel încât cheltuielile de personal să fie corelate cu activitatea medicală a spitalului (spitalele vor fi plătite în funcție de numărul si complexitatea serviciilor medicale pe care le realizează). Decontarea serviciilor de spitalizare de zi pentru beneficiarii programelor naționale de sănătate, precum și pentru persoanele cu suspiciune de boală oncologică, atât asigurate cât și neasigurate, se va efectua la nivelul realizat (fără plafon)', afirmă sursa citată.



CNAS susține că se introduce un mecanism de acces rapid la medicamente inovatoare care nu sunt încă rambursate, cu monitorizarea eficienței terapeutice. Totodată, costurile acestor tratamente vor fi suportate de către CNAS și producătorii de medicamente.

„Taxă” de solidaritate pentru producătorii de medicamente

„Se introduce temporar, pentru un an, din trimestrul IV 2025, o contribuție de solidaritate pentru producătorii de medicamente, cu scopul creșterii bugetului alocat medicamentelor compensate și gratuite”, a arătat aceeași sursă.

CNAS afirmă că se întărește și controlul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea disciplinei contractuale a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și se introduc măsuri sancționatorii mai riguroase pentru furnizorii de servicii medicale care gestionează necorespunzător fondurile destinate pacienților.

„Valabilitatea actuală a cardului european de asigurări sociale de sănătate, de doi ani, va fi extinsă pentru două categorii de beneficiari: pentru pensionari, valabilitatea crește la 10 ani, iar pentru copii, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Banii economisiți în acest fel vor fi transferați către medicamente și servicii medicale acordate pacienților”, precizează sursa citată.

CCR declară constituțională legea cu privire la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Reamintim faptul că ieri, Curtea Constituțională a Românei a declarat constituțională reforma sănătăți și cea a guvernanței corporative.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, 8 octombrie 2025, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

CCR a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT împotriva Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

