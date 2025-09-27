Ministrul Sănătății ia primele măsuri după tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” a conducerii Direcției de Sănătate Publică Iași, după moartea a șase copiii infectați cu bacteria Serratia marcescens la Spitalul „Sfânta Maria”.

Conform HotNews.ro, Alexandru Rogobete nu a exclus și sesizarea Parchetului pentru neglijență în serviciu.

Nouă copii au fost infectați, iar șase dintre ei au murit. Un copil a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, iar alți doi au rămas la Iași.

„În acest moment, nu mai există în spital niciun copil infectat. Lucrurile sunt sub control, Secția ATI nu va mai primi niciun pacient nou până când nu se va face dezinfecție (…) E o lipsă de aplicare a protocoalelor”, a declarat Rogobete.

Ministrul Sănătății aduce critici la adresa DSP și a spitalului

Ministrul a acuzat lipsa de reacție a autorităților locale, și a precizat ca DSP Iași a răspuns la o săptămână după prima informare privind cazurile de infecție. De asemenea, a exclus varianta ca infrastructura sau resursele materiale să fi fost cauza tragediei. Spitalul are dotări moderne, dar cu toate acestea „problema a fost lipsa de aplicare a protocoalelor și reacția întârziată a DSP și a unității medicale”, a afirmat ministrul.

Noi măsuri în secțiile ATI. Programul național pentru combaterea infecțiilor nosocomiale

Oficialul a anunțat un program național pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, care va include finanțare pentru dezinfectanți, materiale de protecție și consumabile. De asemenea, asistentele și infirmierele care lucrează în secțiile ATI vor fi obligate să urmeze cursuri de pregătire și să obțină un atestat.

Amenzi uriașe din partea DSP

Inspectorii DSP au aplicat trei amenzi: 10.000 de lei epidemiologului spitalului, 10.000 de lei medicului ATI și 50.000 de lei unității sanitare. Totodată, dacă rapoartele oficiale vor confirma neglijență, Ministerul Sănătății va sesiza Parchetul General.

Primul caz de infectare a apărut pe 7 septembrie, mai apoi a fost urmat de alte două. Pe 16 septembrie au apărut 16 cazuri noi, însă internările au continuat. Secția ATI a fost închisă abia pe 24 septembrie. În total, nouă copii au fost infectați, iar trei se află în prezent în afara oricărui pericol, potrivit spitalului.

