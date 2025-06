Ce a SIMȚIT în comă, timp de 3 luni, prima persoană din lume care a primit fața și mâinile unui donator. VIDEO

„Simți durerea chiar și în comă. Visezi durere" - experiența cutremurătoare a primului om cu transplant de față și mâini.

Joe DiMeo, 26 de ani, primul om cu transplant de față și mâini, spune că în comă îi auzea pe cei din jur și visa că își plimba câinele mort. Foto: Depositphotos.com

Joe DiMeo, 26 de ani, primul om din lume care a beneficiat de un transplant simultan de față și mâini, povestește că în timpul celor trei luni de comă îi auzea pe oamenii din jur și avea coșmaruri din cauza durerii.

În 2018, la 18 ani, Joe s-a ars pe 80% din corp într-un accident auto după ce a adormit la volan. A intrat în comă timp de trei luni, iar în 2020 a primit fața și mâinile unui donator de 47 de ani, într-o operație de 23 de ore la care au participat peste 140 de medici.

„Când te duc în camera cu rezervoare – unde te spală și îți scot bandajele – simți durerea. Așa că visezi durere", povestește Joe pentru revista People.

Bărbatul cu primul transplant de față și mâini din lume: ce a trăit în cele 3 luni de comă

Deși era inconștient, își amintește că auzea conversațiile din spital.

Joe descrie și o experiență asemănătoare cu lumea de dincolo: „Singurul lucru pe care l-am trăit a fost că mă plimbam cu câinele meu mort din 2012. M-am gândit că asta e viața de apoi, doar eu plimbându-mi câinele pe un deal nesfârșit".

Operația fusese încercată fără succes la alți doi pacienți - primul a murit pe masa de operație, iar la al doilea mâinile nu au funcționat.

Un tânăr de 26 de ani cu transplant de față dezvăluie coșmarurile din cele trei luni de comă

„Când intri în operație poți muri, așa că asta nu m-a deranjat deloc", spune Joe.

După transplant, Joe a cunoscut-o pe Jessica, care devenise asistentă medicală și auzise de cazul lui. S-au căsătorit în secret în Hawaii în decembrie 2024.

„E nasol că am avut accidentul și am fața și mâinile altcuiva", recunoaște Joe. „Dar dacă nu aș fi avut accidentul, probabil că aș fi fost în continuare un tânăr arogant. Îmi place viața de acum pentru că o am pe Jessica lângă mine".

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: