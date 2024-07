Beneficiile pepenelui roşu. Întăreşte sistemul imunitar şi previne cancerul.

Pepenele roşu este considerat de specialişti ca fiind un aliment plin de nutrienţi. Este bogat în vitamine, minerale şi antioxidanţi.

Beneficiile pepenelui roşu | Foto: pixabay.com

Cu un conţinut de apă care trece de 90%, pepenele roşu este unul dintre fructele pe care le poţi consuma fără restricţii pe timpul verii.

În afară de hidratare, îi oferă organismului şi un aport important de vitamine şi minerale.

De ce să consumi pepene roşu?

Pepenele roşu are numeroşi compuşi şi nutrienţi benefici sănătăţii, printre care se numără vitamina B6, acidul folic, magneziul, fosforul, potasiul, zincul, cuprul, calciul, vitamina C, vitamina A şi vitamina E, potrivit sfatulmedicului.ro.

Beneficiile pepenelui roşu:

- întăreşte sistemul imunitar. Vitamina C din conţinutul pepenului roşu îmbunătăţeşte sistemul imunitar;

- conţine citrulină, care se găseşte în coajă, aminoacid care are rolul de a relaxa şi a dilata vasele de sânge, iar astfel se reduce stresul oxidativ, responsabil de majoritatea proceselor inflamatorii apărute în corp;

- conţinutul crescut de potasiu din pepenele roşu este important în prevenirea formării petrelor la rinichi;

- conţine vitamina A, un nutrient necesar pentru producţia de sebum care ajută la hidratarea părului;

- are rol important şi în tratamentul anumitor infecţii ale organismului. Consumul de pepene ajută la ameliorarea durerilor provocate de osteoartită şi permite o mai mare flexibilitate a membrelor;

- ajută la prevenirea constipaţiei;

- previne astmul şi cancerul. Riscul de instalare a astmului scade în condiţiile unui consum bogat de alimente bogate in nutrienti, dar mai ales în vitamina C, regasită în concentraşii ridicate în pepenele roşu. Mai mulți compuși vegetali care se găsesc în pepenele roșu, inclusiv licopenul și cucurbitacina E, au posibile efecte anticancerigene. Consumul de licopen poate fi asociat cu un risc mai mic de apariție a unor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de prostată și cel colorectal.

