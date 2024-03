Beneficile dovedite ale uneia dintre cele mai sănătoase băuturi. Îți oferă mai multă energie decât cafeaua.

Băutura cu efect tămăduitor și proprietăți benefice asupra organismului oferă mai multă energie decât cafeaua sau băuturile energizante. De ce este indicat să o inlcuzi în programul tău alimentar.

Băutura cu proprietăți miraculoase asupra organismului/Foto: pexels.com

Încă de când s-a descoperit faptul ca această băutură are capacități tămăduitoare, oamenii o folosesc zi de zi. Este delicioasă, sănătoasă și are o mulțime de proprietăți benefice pentru fiecare dintre noi. În plus, reduce anxietatea și stresul, iar prin efectul său tonifiant îți oferă o stare de bine și calm.

După cum puteți bănui, ceaiul verde reprezintă o băutură ideală atât în timpul sezonului rece, dar și în timpul perioadelor cu temperaturi ridicate, în condițiile în care reglează metabolismul și potolește setea.

Deși beneficiile consumului de ceai verde sunt bine cunoscute, merită amintit că, neîndulcit și realizat cu frunze de cea mai bună calitate, ceaiul verde reprezintă un bun înlocuitor pentru cafea.

Beneficiile ceaiului verde

În general, ceaiul verde conține o cantitate relativ mică de cofeină (aproximativ 20-45 miligrame per ceașcă), comparativ cu ceaiul negru care conține aproximativ 50 de miligrame și cu cafeaua 95 de miligrame per ceașcă. Este de asemenea bogat în polifenoli, substanțe chimice cu efecte antiinflamatorii și anticancerigene. EGCG este cel mai activ polifenol conținut de ceaiul verde, responsabil pentru multe dintre efectele benefice ale acestuia.

*Crește capacitatea vizuală. Substanțele active din ceaiul verde protejează capilarele din ochi și ajută în cazul opacifierii corneei și al uscării conjunctivei. Reprezintă un real ajutor pentru persoanele care stau mult timp în fața calculatorului.

*Protejează ficatul. Diminuează aciditatea stomacului, este protector al ficatului, stimulator al reacțiilor și al mișcărilor peristaltice ale intestinului subțire și ale intestinului gros. Curăță rinichii și inhibă formarea calculilor biliari și renali. Pentru curățarea rinichilor este indicat să se bea zilnic 1,5 litri de infuzie slabă de ceai verde. Catechina, theanina și saponina din ceai ajută la scăderea în greutate și la tratarea unor afecțiuni ale prostatei.

* Ajută la eliminarea toxinele din organism. Protejează inima și vasele de sânge. Considerat a fi stimulator al inimii, ceaiul verde intervine benefic în multe afecțiuni cardio-vasculare cum ar fi: hipertensiune arterială, hipercolesterolemie (reduce colesterolul rău și mărește colesterolul bun), cardiopatie ischemică și insuficiența cardiacă. Favorizează irigarea sanguină, purifică sângele, întărește vasele sanguine și reduce riscul de accident vascular cerebral. Acest ceai este recomandat persoanelor care prezintă un risc crescut la îmbolnăvire din cauza unor factori precum: stresul, tutunul, alimentația nesănătoasă și sedentarismul.

* Te poate ajuta să slăbești. Mai multe studii arată că ceaiul verde poate ajuta la pierderea în greutate. Un studiu din 2022 a constatat că dacă zilnic consumi patru sau mai multe căni de ceai verde ai putea avea o șansă mai mică de obezitate abdominală cu 44%, dar efectul a fost semnificativ doar pentru femei.

* Ajută la gestionarea zahărului din sânge: O analiză din 2020 a constatat că ceaiul verde poate ajuta la reducerea zahărului din sânge în timpul postului pe termen scurt, deși nu pare să aibă un efect asupra zahărului din sânge sau insulinei pe termen lung.

Recunoscut pentru efectul său antioxidant, ceaiul verde merită să fie inclus în meniul tău, însă chiar și această băutură binefăcătoare trebuie consumată cu moderație.

