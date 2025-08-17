Cod GALBEN de ploi torențiale, grindină și vijelii la Cluj. Temperaturile maxime vor fi de 29 de grade Celsius.

Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, duminică, 17 august 2025, iar temperaturile maxime vor ajunge la 33 de grade Clesius.

Întreg județul Cluj, sub cod galben de vreme rea | Foto: monitorulcj.ro

ANM a emis o avertizare de tip cod galben de veme rea, valabilă pentru întreg județul Cluj. Duminică, 17 august 2025, la Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade Celsius, iar minimele la 16 grade Celsius.

Cerul va fi temporar noros, iar viteza vântului va fi de 6 m/s.

Cod GALBEN de vreme rea în Cluj

„În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40...50 l/mp”, a transmis ANM.

Cod galben de vreme rea la Cluj, duminică, 17 august 2025 | Foto: meteoromania.ro





Avertizarea este valabilă duminică, 17 august 2025, de la ora 13.00 până la ora 21.00.

Totodată a mai fost emis un alt cod galben de vreme rea la Cluj și în alte județe, valabil de azi de la ora 21.00, până mâine la ora 10.00.

Cod galben de ploi torențiale și grindină în județul Cluj | Foto: meteoromania.ro

„În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp”, a mai transmis ANM.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: