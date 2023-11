Clujul, foarte aproape de realizarea primului transplant hepatic. Dr. Nadim Al Hajjar: „Este o necesitate care nu mai poate fi amânată”

Clujul medical se apropie cu pași repezi de o nouă premieră. Institutul de Gastroenterologie din Cluj-Napoca face demersuri pentru realizarea primului transplant hepatic.

Nadim Al Hajjar, medic chirurg și președintele Asociației Române de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic / Foto: monitorulcj.ro

În prezent, în Cluj se efectuează numai transplanturi de rinichi, la ICUTR (Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal), însă acest lucru s-ar putea schimba în curând. Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor (IRGH) face demersuri pentru realizarea primului transplant hepatic (de ficat).

Mai multe detalii despre acest obiectiv ne-a spus prof. dr. Nadim Al Hajjar, medic chirurg la IRGH și noul președinte al Asociației Române de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic. Potrivit acestuia, la institut există deja profesioniști pregătiți să efectueze transplanturi hepatice, însă există probleme care țin de infrastructură. Odată ce aceste obstacole vor fi depășite, transplantul hepatic va putea fi posibil și la Cluj.

„Resursa umană este cea mai importantă. Uitați-vă că de data asta a fost așa: noi am trimis oameni la pregătire, avem oameni pregătiți pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale și nu numai: pentru evaluarea cazului din partea hepatologului, gastroenterologului, a anestezistului, a chirurgului. Am stabilit toate aceste lucruri, dar ne-am împiedicat de anumite formalități în obținerea acreditării care ține de infrastructură. Ni s-a cerut să facem anumite modificări. Am inițiat, alături de domnul manager care ne-a sprijinit la modul serios, realizarea modificărilor cerute de Direcția de Sănătate Publică a Clujului pentru obținerea acordurilor în vederea acreditării transplantului hepatic. Desigur că a fost implicat și un reprezentant al Agenției Naționale de Transplant care a arătat toată bunăvoința în sprijinul nostru și sper ca în curând aceste probleme minore să se rezolve... le consider minore pentru că vă spun, indiferent cât e de mare problema de infrastructură, ea poate fi realizată din punct de vedere tehnic și financiar. Dar cel mai important lucru este resursa umană, pe care noi o avem și o avem la un nivel competitiv, competent și care în mod cert va realiza acest obiectiv, care este foarte important pentru Clujul medical și nu numai. Acest centru medical clujean care a făcut și a oferit servicii medicale tuturor județelor limitrofe, toată regiunea Transilvaniei, sper că va aduce o contribuție la fel de importantă și în problema transplantului”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, dr. Nadim Al Hajjar.

Sprijin de la universitate

Chirurgul Nadim Al Hajjar și reprezentanții institutului primesc și sprijinul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în acest demers:

„Sper din inimă, așa cum a menționat domnul profesor Nadim Al Hajjar, să fim martorii la acest sfârșit de an a primului transplant hepatic efectuat în orașul nostru. Este un vis pe care îl avem demult și la care s-a lucrat foarte multă vreme, un proiect de suflet. Sunt încrezătoare că vom avea ocazia să asistăm la acest deziderat împlinit. Deci nu numai transplant renal să se facă în Cluj, ci și transplant hepatic, mai ales că dacă vom avea un Centrul de Transplant Multiorgan, profesioniștii trebuie pregătiți din vreme”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF Cluj, pentru monitorulcj.ro.

Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu, rector UMF Cluj / Foto: monitorulcj.ro

„Nu mai poate fi amânat”

De asemenea, prof. dr. Nadim Al Hajjar a vorbit despre acest obiectiv și în cadrul unui eveniment de deschidere a amfiteatrului UMF Cluj renovat, de la IRGH, marți, 31 octombrie. Medicul a punctat că transplantul hepatic la Cluj reprezintă o „necesitate care nu mai poate fi amânată”:

„Avem un obiectiv major, pentru care mulțumesc universității și a domnului director pentru sprijin, pentru că au înțeles cât de important ca acest centru medical să poată să efectueze și transplantul hepatic. Este o necesitate, care nu mai poate fi amânată nicicum. Aici apreciez implicarea tuturor celor care au fost alăuturi de mine în inițierea acestui proiect. Să sperăm că în curând o să vă invităm la sărbătorirea primei intervenții chirurgicale de transplant hepatic în această instituție. Încă o dată spun: cea mai importantă este resursa umană. De când sunt în poziția pe care o ocup am înțeles foarte bine ce înseamnă să ai alături oameni dedicați, implicați, care sunt dispuși la sacrificii, oameni care au înțeles că empatia și interesul oamenilor care au nevoie de noi sunt mai presus decât interesul nostru și sper că prin tinerii pe care i-am adus în această clinică și cei care vor mai veni, prin realizarea obiectivelor noastre, vor demonstra ceea ce vă spun eu astăzi”, a explicat chirurgul Nadim Al Hajjar, în cadrul evenimentului de deschidere a amfiteatrului UMF Cluj de la Institutul de Gastroenterologie, renovat, marți, 31 octombrie.

