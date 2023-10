Amfiteatrul emblematic al UMF Cluj de la Institutul de Gastroenterologie, renovat. „Aici se îmbină tradiția cu dinamismul și modernitatea școlii medicale clujene!” FOTO/VIDEO

Un amfiteatru emblematic al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, plin cu tradiție, a fost renovat. Acum, studenții și cadrele didactice care activează la Institutul Regional de Gastroenterologie au un loc modern în care să își desfășoare actul educațional.

Amfiteatrul UMF Cluj de la Institutul Regional de Gastroenterologie a fost renovat și deschis pe 31.10.2023 / Foto: monitorulcj.ro

Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie (IRGH) Prof. Dr. Octavian Fodor și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au marcat marți, 31 octombrie, redeschiderea amfiteatrul emblematic al spitalului, după ce a fost supus unui proces de renovare. La eveniment au fost prezenți prof. dr. Nadim Al Hajjar, medic chirurg și noul președinte al Asociației Române de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic, dr. Mihai Mleșnițe, directorul IRGH Cluj, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF Cluj și prof. dr. Marcel Tanţău, șef Disciplină Medicală III.

Tăierea panglicii, de către managerul spitalului, dr. Mihai Mleșnițe, și prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rector UMF Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Amfiteatrul a fost modernizat, iar de acum, studenții care învață în cadrul institutului se vor putea bucura de condiții de cea mai înaltă calitate. La evenimentul de deschidere a amfiteatrului, managerul institutului, dr. Mihai Mleșnițe, a evidențiat cât de important este ca actul educațional să fie realizat și în spitale.

Eveniment de deschidere a amfiteatrului renovat de la IRGH / Foto: monitorulcj.ro

„Despre acest spital, avem descrise trei activități: diagnostic și tratament al pacienților, învățământ și cercetare. Pe partea de diagnostic și tratament avem un număr mare al pacienților, de multe ori un număr care depășește capacitatea noastră, și cred că asta demonstrează calitatea actului medical care se desfășoară la noi în spital. Căutăm mereu să investim în partea hotelieră a pacienților, în infrastructură, echipamente de ultimă generație. De asemenea, am încurajat cercetarea și drept dovadă stau proiectele care se derulează și echipamentele moderne dedicate cercetării.

Se spune că educația este cea mai bună investiție și eu sunt de acord cu această afirmație. La prima vedere am putea spune că un spital are, ca primă activitate, diagnosticul și tratamentul, dar cred că dacă stăm puțin și vedem în fiecare zi ce se întâmplă în acest institut, observăm că zilnic sunt prezenți studenți, rezidenți, cadre didactice, care împreună derulează acest proces de învățare. Deci, cred că este foarte greu de cântărit care e primordial. Eu consider că Institutul de Gastroenterologie întrunește cu succes toate aceste activități, iar faptul că astăzi suntem aici și inaugurăm acest amfiteatru, împreună cu universitatea, demonstrează importanța educației. În consecință, am reușit împreună, pentru că indiferent că ne numim IRGH sau UMF, suntem o mare familie. Pentru acest lucru, eu cel puțin, am o satisfacție personală. Mi-am petrecut aici ani din studenție, am activitatea profesională. Cred că e momentul să ne bucurăm de acest amfiteatru. Nu pot decât să mulțumesc Universității de Medicină și Farmacie, doamnei rector, pentru sprijinul în acest proiect și pentru toată colaborarea”, a spus dr. Mihai Mleșnițe, managerul Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj.

Dr. Mihai Mleșnițe a luat cuvântul la eveniment / Foto: monitorulcj.ro

Amfiteatrul de la IRGH, un loc cu tradiție

La eveniment a mai fost prezentă și prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF Cluj, care a evidențiat că, deși amfiteatrul a fost adus la standarde moderne, acesta își păstrează tradiția, fiind unul dintre locurile emblematice ale universității clujene.

Amfiteatrul inaugurat de UMF Cluj și IRGH / Foto: monitorulcj.ro

Până acum, pentru renovare, fondurile au fost alocate din partea spitalului, însă alte dotări vor fi aduse de universitate:

„Trăim cu toții un moment de bucurie pentru că acest amfiteatru emblematic al universității și al Clujului a luat o nouă față, dar în care se păstrează tradiția. E un amfiteatru în care se îmbină tradiția cu dinamismul și modernitatea școlii medicale clujene. Spre deosebire de toate celelalte amfiteatre (acesta este ultimul pe care îl inaugurăm refațadizat), în acest caz spitalul a pus toate fondurile până acum, urmând ca dotările și ce mai trebuie făcut să fie investite de universitate. Am avut un partener extraordinar și care a răspuns aproape cu entuziasm, aș spune, solicitării de a finaliza și acest amfiteatru. Recunosc că am rămas surprinsă când am intrat. Am văzut poze înainte, dar nu se compară cu pozele cu atmosfera. Cred că aici o să se desfășoare în continuare un act didactic, nu de calitate, ci de excelență. Întotdeauna IRGH, și înainte de asta - Clinica Medicală III, a fost unul dintre polii de excelență ai Facultății de Medicină și asta o știți la fel de bine ca mine, este un lucru cunoscut și cred că n-am avut niciodată probleme în ceea ce privește actul educațional cu colectivul de oameni excepționali și de super valori care există în acest institut”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF Cluj, vorbește la evenimentul de deschidere a amfiteatrului de la IRGH, lângă dr. Marcel Tanțău (dreapta) și dr. Mihai Mleșnițe (stânga )/ Foto: monitorulcj.ro

De asemenea, rectorul a precizat că, dacă ar fi să se gândească la „cei mai buni oameni care reprezintă cel mai bine facultatea în țară”, atunci aceia ar fi, cu siguranță, din acest institut: „Nu sunt laude goale, e ceea ce simțim noi - respectul profund pe care facultatea și universitatea îl are față de colectivele din IRGH. Efortul dvs. al tuturor face să meargă foarte bine Facultatea de Medicină.”

Eveniment de deschidere a amfiteatrului de la Institutul de Gastroenterologie / Foto: monitorulcj.ro

Odată cu renovarea, amfiteatrul a fost redenumit din „Octavian Fodor” (așa cum este denumit în continuare institutul), în „Sergiu Duca”, medicul chirurg considerat părintele chirurgiei laparoscopice din România, la propunerea dr. Nadim al Hajjar.

Amfiteatrul Universității de Medicină, renovat la Institutul de Gastroenterologie / Foto: monitorulcj.ro

IRGH și UMF Cluj, o colaborare de 100 de ani

Totodată, Buzoianu a declarat pentru monitorulcj.ro că medicii de la IRGH sunt profesioniști „de excepție”, dar și „foarte buni dascăli” și formează zeci de generații de studenți:

„Colaborarea dintre universitate și institut este o colaborare de 100 de ani, de la înființate, pentru că nicio facultate de medicină nu poate să existe fără spitale, fără instituții, clinici universitare. Deci este o simbioză, iar colaborarea universității cu institutul este una excepțională. În acest loc funcționează profesioniști cu totul și cu totul de excepție, care pe lângă menirea lor de a îngriji pacienți sunt și foarte, foarte buni dascăli. Ei formează zeci de generații de studenți, nu numai studenți la Medicină, ci și la Asistență Medicală și, de asemenea, studenți la celelalte programe ale universității. Suntem foarte mândri de eforturile lor și aș mai menționa că este unul dintre centrele de pregătire a rezidenților de excelență. Toată lumea „se bate” pentru acest loc, toți rezidenții doresc să ajungă la clinicile de la institut, pentru că aici au o pregătire de înalt nivel - la cel mai înalt standard din țara noastră. Deci, cred că pe această ramură a medicinei suntem printre cei mai buni”, a spus prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

Prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF, a luat cuvântul / Foto: monitorulcj.ro

Chirurgul Nadim Al Hajjar: „Am înțeles atât importanța bolnavilor, cât și a studenților”

În cadrul evenimentului a luat cuvântul și chirurgul Nadim Al Hajjar, care a evidențiat cât de importante sunt echipele interdisciplinare, atât în tratarea bolnavilor, cât și în educarea tinerilor medici:

„Suntem un institut, o echipă interdisciplinară, care întotdeauna am înțeles importanța atât a bolnavilor noștri, cât și a studenților; nevoia de o colaborare multidisciplinară care include absolut toate departamentele care constituie acest institut. Este foarte important să avem infrastructură, să avem contribuția administrativă pentru a oferi condițiile cele mai bune pentru muncă, dar cea mai bună investiție este resursa umană, care contribuie la vindecarea bolnavilor și la învățătura medicală. Avem foarte multe obiective de îndeplinit, inclusiv pe parte educațională, cu studenții noștri, și, desigur, pe partea de cercetare (…) Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit să fiți alături de noi pentru inaugurarea acestui amfiteatru, care pentru noi a fost un lucru extraordinar. Este important pentru că aici ne întâlnim cu toții, aici avem echipe multidisciplinare cu care am standardizat foarte multe protocoale pentru diferite patologii și acest lucru se reflectă astăzi în rezultatelor noastre, care eu cred că sunt de invidiat peste tot, dar nu sunt valorificate la valoarea lor adevărată. Preocuparea noastră a fost să facem cât mai multe, dar nu cred că am publicat și contribuit pe cât putem ca să fie și vizibil, la ce valoare avem noi aici”, a spus prof. dr. Nadim Al Hajjar.

Chirurgul Nadim Al Hajjar vorbește la evenimentul de deschidere a amfiteatrului UMF Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Pentru monitorulcj.ro, prof. dr. Nadim Al Hajjar a evidențiat că discuțiile multidisciplinare au un impact foarte mare, fiindcă actul medical nu poate fi realizat luând în considerare o singură specialitate:

„Dacă am simțit lipsa acestor întâlniri care aveau loc în amfiteatru, desigur. Cei care au pierdut cei mai mult sunt studenții noștri. E vorba de impactul pe care îl puteau avea aceste discuții multidisciplinare asupra evoluției favorabile a pacienților noștri, pentru că la ora actuală medicina este multidisciplinară, nu mai poate fi bazată numai pe o singură specialitate. Desigur, protocoalele trebuie personalizate pentru fiecare bolnav în parte. Și întâlnirile noastre multidisciplinare, discuțiile despre fiecare caz în parte, n-au făcut altceva să personalizeze protocoalele care sunt existente pentru patologia respectivă, pentru fiecare bolnav în parte, luând în considerare și specificul pacientului. Noi am încercat chiar dacă nu am avut amfiteatrul la dispoziție să ne întâlnim în bibliotecă. Eu sper că toți colegii au înțeles importanța acestor întâlniri, în primul rând pentru beneficiul pacienților noștri, și nu în ultimul rând, pentru învățătura medicală corectă a studenților noștri și a rezidenților noștri”, a explicat chirurgul.

Prof. Dr. Nadim Al Hajjar / Foto: monitorulcj.ro

Amfiteatrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj de la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie (IRGH) Prof. Dr. Octavian Fodor / Foto: monitorulcj.ro

