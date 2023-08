Șeful județului recunoaște. Un dezastru de proporții este oricând posibil și la Cluj.

Cine s-ar face vinovat de un dezastru de proporții la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca? Toți știu că podul unde își desfășoară activitatea spitalul a fost amenajat ilegal încă din 2000.

În mai 2023, pacienții au protestat în față la ICUTR Cluj, fiindcă institutul încă funcționează într-un pod neautorizat, într-o clădire dărăpănată, în care pacienții sunt puși sub pericol din cauza condițiilor insalubre. Foto: monitorulcj.ro

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, recunoaște că există o „situație delicată” la Institutul de Transplat Renal, unde în caz de incendiu, consecințele ar fi dezastruoase.

„Avem o situație delicată și la Cluj, vă spun și unde: Institutul de Transplant Renal. Despre Institutul de Transplant Renal din Cluj se știe de atâția ani prin controale ale ministrului, prin controale venite de nu știu unde, ei au constatat că funcționează impropriu într-un pod. Și noi am făcut toate demersurile să avem un proiect, să ajungem la faza de licitație, de patru ani lucrăm la acest proiect și suntem în faza finală de execuție și de patru ani de când se vorbește despre an, într-un pod, nu s-au găsit 50 de milioane de euro din bugetul unei țări să poți să începi și să finalizezi o astfel de secție care se poate da la cheie. În aceeași situație suntem și cu acest centru de transplant. Lumea de la București cunoaște, la nivel național de cunoaște, toată lumea vorbește despre el dar decidenții care ar trebui să aloce mâine banii, dacă nu ar trebui să dispară din funcții, nu-și asumă această alocare de bani din diferite motive. Și uite cum de patru ani se tot vorbește despre Institutul de Transplant Renal și facem pași importanți să ajungem la faza de execuție, iar Guvernul nu consideră că e o prioritate absolută să aloce bani pentru Spitalul de Copii sau Institutul de Transplant”, a spus Tișe, marți, într-o intervenție la radio.

Ministerul Sănătății nu vede oportunitatea unor noi spitale în Cluj

Potrivit lui Tișe, Consiliul Județean așteaptă după niște avize de oportunitate în ceea ce privește construire Centrului de Transplant și ridicarea unui nou spital de copii.

„Vă imaginați că eu ca și avocat și președinte de Consiliu Județean trebuie să conving un medic, care e și ministru, cât de important e să ai în Cluj și în România un nou spital de copii sau să conving eu cât de important e să muți un centru de transplant dintr-un pod într-o clădire modernă. E inadmisibil. Cum să conving eu pe oamenii aceștia care ar trebui să aibă experiența funcțiilor și răspunderilor nu-și dau seama cât de important e să avem astfel de spitale. Noi, cu aceste proiecte suntem unici în România (...) Am senzația că la nivel național politizarea excesivă a banilor, împărțeala lor după niște criterii politice și nu după criteriul de nevoi zonale pe termen mediu și lung vor fi dezastruoase pentru sistemul de sănătate. Unii se vor bucura că Tișe nu a reușit să facă Spitalul de Copii”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Clujul se pregătește de proteste?

Tișe arată cu degetul chiar înspre ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, cu privire la tergiversarea emiterii avizelor, despre care susține că e în „război” cu medicii din Cluj.

„Cele două avizări pe Centrul de Transplant și Spitalul de Copii nu sunt date pentru că suntem unici în județ și din Europa, dacă vorbim de Centrul de Transplant. Cum spui tu minister (Ministerul Sănătății – n.r) că nu aprobi oportunitatea mutării dintr-un pod într-o clădire modernă? Este absurd. Acest aviz de oportunitate ar fi trebuit eliberat în 30 de zile, noi am depus documetele de mai bine de două luni. Am așteptat disciplinați să nu considere o presiune din partea noastră. Dar în cazul în care ministerul, Guvernul nu va proceda la aplicarea întocmai a legii și nu ne va aviza așa cum suntem convinși că trebuie să o facă, evident că vom trece și la forme de protest, dacă acestea sunt, se pare, în România căile de urmat. Dacă urlii tare și te duci în stradă poți primi ce dorești. Pot să îl bănui și pe dânsul (Alexandru Rafila – n.r), el are un război cu medicii din Cluj, a încercat să schimbe managerii care aici sunt de 20 de ani și nimeni nu i-a schimbat dacă au fost buni. El a vrut să controleze sistemul medical. Pot să îl bănui de rea-credință. Luni am făcut o nouă adresă către minister în care am arătat că situația cu podul e similară cu ce s-a întâmplat în țară. Dacă nu primim finanțare, riscăm mai mult în fiecare zi”, a mai spus Tișe.

