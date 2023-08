INTERVIU cu Dr. Tudor Mocan - “Până la 50% din tulburările digestive sunt cauzate de stresul cotidian.”

În ultimii ani, se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de pacienți cu probleme digestive, fie că vorbim de afecțiuni gastrointestinale, hepatice, colecistice, pancreatice, până la boala de reflux gastroesofagian.

Dr. Tudor Mocan medic specialist Gastroenterologie, în cadrul Clinicii Anastasios din Cluj-Napoca

Stresul cotidian, stilul de viață și alegerile alimentare sunt doar câteva dintre factorii care pot contribui la aceste complicații. Ca de fiecare dată, prevenția are un rol extrem de important pentru a ne păstra sănătatea, iar atunci când identificăm o problemă, consultul medical de specialitate este esențial.

Dr. Tudor Mocan, expert în domeniul gastroenterologiei, ne oferă o perspectivă aprofundată asupra acestei problematice, subliniind necesitatea unei abordări preventive și informate. Este medic specialist Gastroenterologie, în cadrul Clinicii Anastasios din Cluj-Napoca, doctor în medicină pe tema: diagnostic, prognostic și tratament în cancerul hepatic.

Practică medicina și specialitatea gastroenterologie din dorința de a ajuta bolnavii cu suferințe gastrointestinale. A început să practice endoscopia din dorința de a depista precoce variate afecțiuni gastrointestinale care, nedepistate la timp, pot afecta profund calitatea vieții sau supraviețuirea.

Este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, cu pregătire în clinicile medicale și de chirurgie din Cluj.

Are competență în ecografie intervențională și endoscopie digestivă, peste 20 de lucrări ISI publicate, lector invitat la numeroase congrese naționale de specialitate (e.g. Congresul Național de Gastroenterologie, Congresul Național de Ecografie), aproximativ 1500 de pacienți tratați în clinica Medicală III din Cluj-Napoca, 350 de pacienți tratați sau investigați în regim privat în Cluj-Napoca, 1500 endoscopii efectuate în ultimii 2 ani, sute de biopsii hepatice, drenaje biliare sau ablații pe ficat ghidate ecografic.

Domnule Dr. Tudor Mocan, care sunt cele mai frecvente afecțiuni gastrointestinale pe care le întâlniți în activitatea dumneavoastră?

Printre cele mai frecvente afecțiuni cu care se prezintă pacienții în clinica noastră se numără sindromul dureros abdominal, sindromul de hepatocitoliză (“analize la ficat modificate”), tumori hepatice, polipi colonici.

Care sunt semnele și simptomele care ar trebui să trimită pe cineva la un consult gastroenterologic?

Durerea abdominală (indiferent de localizare), senzația de greață însoțită sau nu de vărsătură, scăderea ponderală, anemia, prezența de sânge sau mucus în scaun, meteorism abdominal („balonare”), durere sau dificultăți la înghițire, toate sunt semnale clare că pacientul are nevoie de un consult de specialitate.

Cum se manifestă și cum puteți diagnostica afecțiunile gastrointestinale? Ce teste sau proceduri sunt folosite în mod obișnuit?

Pentru fiecare din suferințele gastrointestinale este nevoie de un consult (adică anamneza) și o ecografie abdominală. În trecut, când nu se făcea ecografie abdominală, se efectua examenul obiectiv. În prezent, ecografia abdominală nu doar că ține locul unui examen obiectiv, dar ne ajută și pentru a decide dacă sunt necesare și alte investigații sau nu.

Alte proceduri care pot să fie folosite sunt endoscopia digestivă superioară (gastroscopia), în caz de anemie, scădere ponderală, durere abdominală, vărsături, durere sau dificultăți la înghițire, endoscopia digestivă inferioară (colonoscopia), în primul rând cu scop de screening la cei cu vârsta peste 50 de ani sau mai repede, în caz de anemie, scădere ponderală, dureri în partea de abomen inferior persistente sau recurente, prezența de sânge sau mucus în scaun, biopsia hepatică, la cei care sunt diagnosticați cu tumori la ficat sau la pacienții la care nu se identifică o cauză pentru modificările analizelor specifice ficatului, ecografia cu substanță de contrast, pentru a stabili, uneori cu o acuratețe similară CT sau RMN, natura malignă sau beningă a unei formațiuni din sfera abdominală.

Dr. Tudor Mocan în timpul unei proceduri endoscopice



Se pot diagnostica și trata afecțiunile gastrointestinale într-un mod minim invaziv?

O mare parte din afecțiunile gastrointestinale se tratează într-un mod minim invaziv. Spre exemplu, polipii de pe colon se depistează și se îndepărtează prin colonoscopie și, astfel, se previne apariția unui cancer la colon. Sub ghjidaj ecografic se pot trata minim invaziv tumorile hepatice maligne, printr-o tehnică numită ablație cu microunde sau radiofrecvență, adică se introduce sub control ecografic un ac într-o tumoră hepatică și se încălzește formațiunea respectivă la temperaturi de peste 100 grade C, iar prin încălzire se distruge tumora țintă.

Există legături între afecțiunile gastrointestinale și alte probleme de sănătate?

La fel ca în orice altă specializare clinică, și în gastroenterologie există conexiuni cu alte specialități. Cel mai bun exemplu îl reprezintă bolile inflamatorii intestinale, care afectează per primam tubul digestiv dar pot afecta, de asemenea, foarte multe alte organe (articulații, ochii, pielea, plămân etc.). Un alt exemplu îl constituie enteropatia glutenică sau boala Celiacă, care poate afecta, de asemenea, numeroase organe (ex. tiroidita, diabetul zaharat etc.)

Care este legătura dintre alimentație și sănătatea sistemului gastrointestinal? Există anumite alimente care trebuie evitate pentru a preveni afecțiunile gastrointestinale?

În general se recomandă evitarea consumului de alcool, pentru a preveni, spre exemplu, o pancreatită acută sau o ciroză hepatică, și a fumatului, pentru a preveni, practic, orice tip de cancer din sfera gastrointestinală și nu numai. Nu în ultimul rând, este nevoie să evităm consumul de grăsimi, întrucât crește riscul de dezvoltare pentru anumite cancere, iar obezitatea în sine este un factor de risc pentru ciroza hepatică.

Care este legătura dintre stres și afecțiunile gastrointestinale?

Stresul este un trigger important pentru unele afecțiuni gastrointestinale. Se spune că până la 50% din sindroamele dispeptice sau sindromul de intestin iritabil ori alte tulburări funcționale sunt cauzate de stresul cotidian.

Ce sfaturi ați oferi cu privire la prevenirea afecțiunilor gastrointestinale și menținerea unui sistem digestiv sănătos?

În primul rând, evitarea consumului de alcool și a fumatului. Consumul cu moderație de carne și consumul rar de grăsimi. Efort fizic zilnic. Efectuarea unei ecografii abdominale la apariția durerii, disconfortului, meteorismului (balonării) sau a altor simptome din cele pe care le-am menționat anterior. Efectuarea unei colonoscopii la vârsta de 45-50 ani, fie că avem sau nu simptome, efectuarea unei gastroscopii la împlinirea vârstei de 50 de ani.

Ce trebuie reținut

Pe măsură ce incidența problemelor gastrointestinale continuă să crească, este esențial să acordăm atenție modului în care stilul de viață, alimentația și factorii de stres afectează sănătatea noastră digestivă.

Așa cum subliniază Dr. Tudor Mocan, prevenția și conștientizarea sunt cheia menținerii unei vieți sănătoase. Monitorizarea simptomelor, efectuarea examenelor de rutină și adoptarea unui stil de viață echilibrat pot face diferența în lupta împotriva afecțiunilor gastrointestinale.

Asigurându-ne că avem grijă de noi înșine și că ne îndrumăm către specialiștii potriviți, putem contribui la prevenirea și tratamentul corespunzător al acestor probleme.

Sănătate multă!

