Refluxul Gastro-Esofagian (arsurile la stomac) - Ce funcționează: Tratamentul sau Prevenția?

Acest articol este o contribuție a Dr. Alina Suciu, medic specialist gastroenterolog și de medicină internă în urma vastei experiențe acumulate în tratamentul pacienților cu această boală, în speranța că acesta va veni în ajutorul clujenilor ce suferă de BRGE.

În ritmul tumultos al vieții noastre moderne, frenetice și cu mesele consumate pe fugă, o tulburare metabolică își face prezența din ce în ce mai simțită. Boala de reflux gastro-esofagian, sau BRGE, așa cum este cunoscută în cercurile medicale, a devenit o companie nedorită pentru mulți dintre noi.

Pe lângă simptomele neplăcute și de multe ori dureroase, BRGE reprezintă mai mult decât un simplu disconfort digestiv. Este o problemă medicală complexă care, lăsată netratată, poate duce la complicații serioase, inclusiv deteriorarea esofagului și chiar cancer.

Pentru noi, în România, BRGE este o problemă pe care nu o putem ignora. Într-un studiu realizat în 2017, s-a constatat că până la 20% din populația adultă a României suferă de simptome ale BRGE. Deși nu avem date mai recente, putem presupune că această cifră nu a făcut decât să crească odată cu trecerea timpului. Astfel, problema nu se referă doar la o boală care afectează un număr semnificativ de români, ci și la cunoașterea limitată a publicului despre aceasta. Multe persoane care suferă de simptomele BRGE nu sunt conștiente că au această boală și, prin urmare, nu caută tratamentul adecvat. Ca medic specialist gastroenterolog si de medicina interna, consider că este esențial să creștem gradul de conștientizare al BRGE, să înțelegem mai bine simptomele, factorii de risc și tratamentele disponibile. Acest articol este destinat să fie un pas în această direcție.

Boala de reflux gastro-esofagian este o afecțiune medicală obișnuită, care îi afectează pe milioane de oameni la nivel global. Chiar și așa, este uimitor de cât de răspândită este această problemă; într-adevăr, în jur de jumătate dintre adulți vor experimenta simptomele refluxului gastro-esofagian cel puțin o dată în viață.

Această boală, definită de Conferința de la Montreal, se manifestă printr-un set de simptome și complicații cauzate de fluxul invers al conținutului stomacului în esofag. Simptomele clasice includ arsuri în piept, senzația unui "nod" în gât și un gust acru în gură. Adesea, diagnosticul se stabilește pe baza acestor simptome, precum și a reacției pozitive la tratamentul încercat.

Este important să subliniem că boala de reflux gastro-esofagian nu este doar o problemă de disconfort - este o problemă majoră de sănătate. Aceasta poate afecta negativ calitatea vieții unei persoane și se asociază cu o rată crescută a diverselor complicații medicale. Prin urmare, înțelegerea și gestionarea eficientă a acestei boli sunt esențiale."

De ce apare și care sunt cauzele bolii de reflux gastroesofagian?

Cauzele refluxului gastro-esofagian sunt multiple și variate. Riscul de a dezvolta această boală este mai mare pentru cei de vârstă înaintată, persoanele cu greutate corporală crescută, cei care suferă de anxietate sau depresie, persoanele sedentare și cei cu anumite obiceiuri alimentare. Consumul de alimente acide sau picante, mesele abundente, sau aplecarea sau culcarea după masă pot contribui de asemenea la apariția acestei boli.

La baza refluxului gastro-esofagian stau mecanisme complexe, în centrul cărora se află disfuncția sfincterului esofagian inferior. Există factori atât fiziologici, cât și patologici care contribuie la această disfuncție. Unul dintre cei mai importanți este relaxarea neadecvată a sfincterului esofagian inferior, o valvă musculară care se deschide normal pentru a permite alimentelor să treacă în stomac și se închide pentru a preveni refluxul conținutului gastric.

La persoanele cu BRGE, această valvă se poate relaxa în mod inadecvat și independent de înghițire. Alți factori care pot contribui la apariția refluxului gastro-esofagian includ presiunea scăzută a sfincterului esofagian inferior, prezența herniei hiatale, o scădere a capacitatea esofagului de a curăța sau "goli" conținutul său, și o întârziere a evacuării gastrice.

Simptomele și diagnosticul refluxului gastroesofagian

Simptomele tipice ale refluxului gastro-esofagian includ pirozisul, adică o senzație de arsură în piept care se poate răspândi spre gură și durere în piept care nu este cauzată de probleme cardiace. Este important să observăm că aceste dureri pot fi ușor confundate cu cele cardiace, iar o discuție atentă cu medicul este esențială pentru a face diferența între cele două. Alte simptome comune includ un gust acru sau amar în gură.

Mulți pacienți pot avea simptome mai puțin evidente sau pot ajunge la medicul ORL (otorinolaringolog) cu dureri în gât sau senzație de nas înfundat. În aceste cazuri, pot fi observate roșeața în gât sau laringe, cauzată de acid.

Este de o importanță crucială să fim atenți la simptomele de alarmă asociate cu refluxul gastro-esofagian. Acestea pot indica prezența unei afecțiuni mai grave, cum ar fi un neoplasm. Printre aceste simptome se numără scăderea semnificativă în greutate, dificultăți sau durere la înghițire, anemia și sângerări digestive.

Ce complicații pot apărea în boală de reflux gastroesofagian?

Dacă nu este tratată, boala de reflux gastro-esofagian poate duce la complicații grave, cum ar fi esofagita și esofagul Barrett.

Esofagita, o inflamație a esofagului, poate varia în severitate. În cazurile ușoare (clasa A), poate cauza disconfort, în timp ce în cazurile severe (clasa D), poate duce la ulcerații și îngustări ale lumenului esofagian, rezultând în dificultăți de înghițire. Esofagita poate provoca, de asemenea, hemoragii digestive superioare, o situație medicală urgentă.

În cazul pacienților cu reflux persistent, există un risc crescut de a dezvolta esofagul Barrett. Acesta este caracterizat de înlocuirea celulelor normale ale esofagului cu celule asemănătoare celor din intestin ca răspuns la expunerea la acid. Această condiție poate progresa spre adenocarcinom esofagian, o formă de cancer. Detectarea și gestionarea timpurie a esofagului Barrett sunt deci esențiale pentru prevenirea evoluției acestei boli.

Opțiunile de tratament pentru BRGE

Evaluarea inițială a pacienților pentru a depista orice semne de alarmă este un aspect esențial în gestionarea refluxului gastro-esofagian. În cazul în care există semne de alarmă, este imperativ să se realizeze o evaluare endoscopică.

Dacă nu există semne de alarmă, tratamentul de primă linie este de obicei managementul simptomatic al bolii, combinat cu modificări ale stilului de viață. Singura schimbare dovedită științific în stilul de viață care poate ameliora simptomele este menținerea trunchiului ridicat la un unghi de cel puțin 30 de grade în timpul somnului. Alți factori care ar trebui luați în considerare includ renunțarea la fumat, reducerea consumului de alcool, evitarea meselor mari și bogate în grăsimi. De asemenea, este recomandat ca toți pacienții cu reflux gastro-esofagian să evite medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene (AINS), deoarece acestea pot perturba mecanismele naturale de protecție a mucoasei stomacului.

Medicamentele de primă linie pentru boala de reflux gastro-esofagian includ inhibitorii de pompă de protoni și blocantele H2.

În ceea ce privește intervențiile chirurgicale pentru a contracara refluxul, opinia este împărțită. Multe studii au constatat că pacienții care nu răspund la tratamentul medicamentos nu obțin rezultate semnificative prin intervenții chirurgicale.

De ce este prevenția esențială în boala de reflux gastroesofagian?

Prevenirea este de cele mai multe ori esențială când vine vorba despre gestionarea bolii de reflux gastro-esofagian. Adoptarea unui stil de viață sănătos nu este doar o opțiune, ci o necesitate pentru a reduce riscul de a dezvolta simptome de reflux. Aceasta include limitarea consumului de alimente iritante, renunțarea la fumat și consumul moderat de alcool.

Un rol crucial în prevenție îl joacă menținerea unei greutăți sănătoase și efectuarea de exerciții fizice regulate, ambele asigurând o funcționare optimă a sistemului digestiv. Exercițiul fizic nu doar că ajută la controlul greutății, dar ajută și la reducerea presiunii în abdomen, prevenind astfel refluxul gastro-esofagian.

Schimbările de postură, mai ales în timpul somnului, pot oferi, de asemenea, beneficii considerabile. Menținând capul într-o poziție ușor ridicată în timpul somnului, se poate preveni refluxul acidului stomacal în esofag. Adoptarea unui regim de mese mici și frecvente, în locul celor mari și neregulate, poate ajuta la controlul refluxului. În plus, evitarea mâncării cu câteva ore înainte de culcare este o altă strategie eficientă de prevenire.

Dr. Alina Suciu, Medic Specialist Gastroenterologie și Medicină Internă la clinica Anastasios

Concluzii și lucruri importante de ținut minte

Boala de reflux gastro-esofagian este o afecțiune de o prevalență însemnată, care are un impact semnificativ asupra calității vieții pacienților. Morbiditatea asociată cu această boală nu trebuie ignorată, având în vedere impactul direct asupra bunăstării generale a indivizilor afectați.

Este esențial să se recunoască simptomele de reflux cât mai devreme posibil pentru a evita apariția complicațiilor și pentru a iniția tratamentul adecvat.

Și totuși, deși acesta este un diagnostic de temut, strategiile de prevenire sunt la îndemâna tuturor. Modificări ale stilului de viață, cum ar fi renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool, menținerea unei greutăți sănătoase și efectuarea regulată a exercițiilor fizice, sunt doar câteva dintre măsurile care pot reduce semnificativ riscul de a dezvolta boala de reflux gastro-esofagian.

Astfel, boala de reflux gastro-esofagian nu este doar o provocare medicală, ci și o oportunitate pentru fiecare dintre noi de a lua decizii de viață sănătoase, de a ne cunoaște mai bine corpul și de a prețui sănătatea și bunăstarea noastră. Prin recunoașterea timpurie a simptomelor și prin adoptarea unui stil de viață sănătos, putem transforma această provocare într-o oportunitate de a trăi o viață mai sănătoasă și mai împlinită.

În încheiere, a fost o reală plăcere să scriu acest articol, cu speranța de a vă oferi informații esențiale despre boala de reflux gastro-esofagian, o afecțiune atât de întâlnită în populația noastră. Ca medic specialist în gastroenterologie și medicină internă, mă dedic sănătății și bunăstării pacienților mei, urmărind în permanență să le ofer cele mai eficiente și personalizate tratamente.

Vă mulțumesc că ați alocat timpul pentru a citi acest articol și sper ca informațiile prezentate aici să vă fie de ajutor.

Dr. Alina Suciu

Medic Specialist Gastroenterologie și Medicină Internă

Centrul Medical Anastasios Cluj-Napoca

