Fructele care alungă pofta de ciocolată. Sunt ideale pentru un organism sănătos

Fructele cu un conținut scăzut de zahăr sunt ideale pentru diete pentru că alungă pofta de dulce și au beneficii uimitoare asupra organismului.

Există fructe cu conținut ridicat de zahăr și unele care pot fi consumate fără grijă că te îngrași. Foto: Pixabay

Anumite fructe prezintă un conținut ridicat de zahăr (bananele sau ananasul), fiind nevoie să ne orientăm către alte variante, care au efecte benefice asupra sănătății și care pot fi consumate fără griji.

Fructele de pădure au o valoare scăzută a indicelui glicemic, fiind bogate în fibre și vitamine. Acestea conțin o cantitate mai mică de zahăr față de multe alte fructe și sunt ideale la micul dejun, în combinație cu iaurt sau cereale.

Lămâile reprezintă o alegere excelentă atunci când vine vorba de fructe cu un conținut redus de zahăr. Cu un gust acrișor, lămâile conțin 2,1 grame de zahăr și 2,4 grame de fibre per fruct.

Lime-ul sau mica bombă cu vitamina C are un conținut mai scăzut de zahăr chiar și decât lămâile. Un lime conține 1 gram de zahăr și 2 grame de fibre per fruct.

Merișoarele conțin doar 4 grame de zahăr per cană, fiind bogate în antioxidanți, substanțe care ajută la limitarea daunelor provocate de radicalii liberi, asociați cu cancerul și alte boli cronice.

De asemenea, în cazul persoanelor care se confruntă cu astfel de probleme, merișoarele pot reduce riscul de infecții ale tractului urinar cu aproximativ o treime.

Kiwi este o sursă ideală de fibre și vitamina C. Un kiwi oferă 62% din doza zilnică recomandată de vitamina C și 2,3 grame de fibre, cu doar 48 de calorii. De asemenea, un kiwi conține 7 grame de zahăr.

Avocado este un fruct cu un conținut scăzut de zahăr, fiind și incredibil de hrănitor. Un avocado întreg conține mai puțin de o jumătate de gram de zahăr. De asemenea, pentru că este bogat în grăsimi mononesaturate, avocado poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol și la îmbunătățirea sănătății inimii.

Caisele reprezintă o gustare excelentă pentu persoanele care vor să scadă consumul de zahăr. Două caise mici conțin 6 grame de zahăr și au, de asemenea, 1,4 grame de fibre, cu doar 34 de calorii.

Prunele sunt, de asemenea, mai sărace în zahăr față de alte fructe O prună conține mai puțin de 7 grame de zahăr și are 1 gram de fibre, cu doar 30 de calorii, scrie Health.

