Vacanță de vis alături de cei mici. Ce medicamente trebuie să ai în bagaj pentru un concediu fără griji?

Orice vacanţă reprezintă o schimbare de mediu pentru copii, astfel că fiecare dintre ei poate reacţiona diferit la schimbările de program şi de alimentaţie. Pentru ca nimic să nu vă strice vacanța, echipa medicală PEDITEL a realizat un scurt ghid: trusa medicală de concendiu!

Bebeluș la mare care se joacă în nisip. Foto: Pixabay

„Am pregătit, pe scurt, trusa medicală de concediu, să nu fiți tentați să duceți toată farmacia cu voi, că mai aveți nevoie de spațiu pentru cele necesare copilului, adică vreo 2 valize pline ochi. Să vă bucurați de concediu și să vă întoarceți cu bateriile încarcate”, spune Cristina Grigore, fondator PEDITEL- serviciul de telemedicină pediatrică, gratuit, non stop.

Părinții așteaptă concendiul ca o pauză în tumultoasa viață de părinte, dar, din păcate, din „meseria” de părinte nu-ți poți lua concendiu nici de odihnă și nici de boală.

Pentru a face față mai bine provocărilor pregătite de cei mici sau de cei mai mari copii, Peditel a pregătit o minima trusă de concendiu care, dacă apar situații neprevăzute, să vă îndulcească puțin din nesiguranță și îngrijorare și să fiți partial pregătiți.

Febra:

Poate cel mai întâlnit simptom care apare la copii, indiferent de vârstă, putând fi cauzată de diverse afecțiuni.

Pentru combaterea ei ar fi bine să aveți: Ibuprofen (Nurofen, Brufen, Ibalgin etc) sau Paracetamol (Panadol, Eferalgan, Paracetamol supozitoare etc)

Toate aceste preparate pot fi procurate sub formă de sirop, supozitoare sau comprimate în funcție de vârsta copilului. Prospectele vă vor ajuta să administrați doza corectă corespunzătoare vârstei și greutății copilului.

Diaree

Simptom care poate să apară indiferent de locația în care vă petreceți vacanța.

Propunerea noastră este minimală, dar nu limitativă: Hidrasec, Smecta, Eridiarom, Săruri de rehidratare, probiotice sau biotice, NO-SPA în cazul crampelor abdominale la copii de peste 1 an.

Este de preferat să evitați administrarea de antibiotic în caz de diaree, majoritatea fiind fie virale, fie alimentare. Cele bacteriene, care necesită administrarea de antibiotic, vor necesita prescripție medicală în urma unui consult efectuat de către un medic.

Vărsături

Pot fi provocate din diverse motive și apar de obicei neanunțate.

Antiemetice care pot fi folosite în funcție de vârsta copilului: Debridat, Cocculin, Emetin, dar și ceaiul de mentă răcit sau Coca-Cola rece din care se scot bulele cu o linguriță.

Înainte de a merge în concendiu, este recomandat să mergeți la un control de rutină la medic, întreaga familie.

Răni diverse

Orice copil se poate răni în orice clipă, oriunde. Pericolul și curiozitatea se împletesc în procesul de cunoaștere și acumulare de noi informații prin care copiii trec toată viața (chiar și părinții învață cum să devină părinți).

Soluții dezinfectante – apă oxigenată, Rivanol, Betadină (nu se folosește la bebeluși sub 6 luni și cu prudență până la vârsta de 30 de luni; nu se aplică pe plăgi deschise, sângerânde, doar pe piele fără răni)

Plasturi, pansamente – cu cât sunt mai colorate sau animate cu personajele preferate, cu atât crește puterea lor de vindecare

Leucoplast – în cazul în care mai trebuie fixate pansamente sau comprese pe suprafețe mai mari

Se va evita folosirea alcoolului sanitar din cauza conținutului de alcool, iar aplicarea lui produce durere copilului.

„Ținând cont că suntem în anotimpul cald, cu temperaturi excesive, nu uitați să hidratați copiii, să-i feriți de razele puternice ale soarelului (între orele 11 și 16) și să încercați să le găsiți pălăriuțe de soare amuzante pe care să le accepte ușor și cei mai pretențioși critici de modă”, transmit medicii PEDITEL.

PEDITEL este un serviciu gratuit, non stop de telemedicină pediatrică, apelabil 24/7 de oriunde din lume, finanțat exclusiv din donații și sponsorizări. PEDITEL a ajutat până în prezent peste 650.000 de copii din peste 5.000 de localități din România și peste 17 țări.

