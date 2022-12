Cum poți ajuta PEDITEL? Sute de părinți apelează zilnic pentru sfaturi medicale

PEDITEL este un serviciu de asistență pediatrică telefonică gratuită în regim non-stop din România. Dacă nu ar funcționa PEDITEL, sute de părinți cu copii bolnavi ar aglomera camerele de gardă ale spitalelor.

Dacă nu ar funcționa PEDITEL, sute de părinți cu copii bolnavi ar aglomera camerele de gardă ale spitalelor/ Foto: depositphotos.com

Sute de părinți apelează zilnic la PEDITEL care este un serviciu național și internațional, adresat oricărui părinte care are nevoie de un sfat medical pentru afecțiunile fără risc vital pentru copilul său.

Serviciul de telemedicină pediatrică, nonstop și gratuit, a fost înființat în 14 ianuarie 2014, fiind o inițiativă comunitară a Fundației Părinți din România.

Dacă nu ar funcționa PEDITEL, sute de părinți cu copii bolnavi ar aglomera camerele de gardă ale spitalelor din țară.

CITEȘTE ȘI:

Cristina Grigore, directorul PEDITEL, a postat pe pagina de Facebook două fotografii cu numărul de apeluri din două zile diferite.

Miercuri, 14 decembrie, în intervalul orar 22:00-23:00 au fost 164 de apeluri preluate și în așteptare, iar joi, 15 decembrie, în intervalul 11:25-12:15 erau 139 de apeluri preluate și în așteptare.

„2 motive să susții Peditel 1791. Sfat medical pediatric prin telefon, non stop Se zice că o imagine face cât 1.000 de cuvinte.

Așa că vă pun 2 imagini, să «scutesc» 2.000 de cuvinte și, poate să vedeți «behind the scene», efectiv efortul pe care îl depunem să ajutăm copiii la Peditel 1791. Sfat medical pediatric prin telefon, non stop

Doar «traduc» puțin imaginile. Am luat 2 zile și 2 ore diferite: dimineața și noaptea, ambele în timpul săptămânii, că nu vreau să vă stric weekendul cu o situație din weekend.

Așa că, avem Miercuri 14 decembrie, ora 22.00-23.00- daaa. 164 apeluri (preluate și în așteptare ) și Joi 15 decembrie, ora 11.25-12.15-daa 139 apeluri (preluate și în așteptare).

Ne ajuți să ajutăm mai mult?”, a scris Cristina Grigore pe Facebook.

Peste 100.000 de copii bolnavi ajutați în 2021

Serviciul PEDITEL va împlini în 14 ianuarie 9 ani de funcționare.

Anul trecut, cu ajutorul serviciului de telemedicină PEDITEL, peste 100.000 de copii bolnavi au primit asistență medicală gratuită, indiferent de oră.

Numărul părinților care apelează la PEDITEL a crescut semnificativ într-un an, având în vedere că în 2021 serviciul a ajutat aproape 137.000 de copii, iar în 2020 numărul a depășit puțin 85.000 de copii ajutați.

„E din ce în ce mai greu, în sensul în care tot mai mulți părinți și copii au nevoie de suport. Cred că s-a acutizat lipsa accesului la asistență medicală, începând cu 2020, cu pandemia, și vedem asta pentru că ne-am supraaglomerat. Cred că este și bine, facem bine ce facem noi de 8 ani. Aveam raportul pe care îl facem public în fiecare an prin ianuarie, ne uitam peste cifre și am văzut că în comparație cu 2014, primul an de funcționare al PEDITEL, avem o creștere de aproape 2.000%. Cred că am reușit să creem realmente un serviciu de care este nevoie și pe care părinții îl apelează cu încredere. Cred că nu am fi ajuns aici dacă nu făceam lucrurile bine și dacă nu era o echipă de medici foarte bună și profesionistă, cărora le mulțumesc. Iar anul trecut, în 2021, am reușit să depășim 100.000 de copii pe care i-am ajutat. Am ajuns la aproape 137.000, comparativ cu 2020 când am încheiat anul cu peste 85.000 de copii pe care i-am ajutat în România și în diaspora”, potrivit directorului PEDITEL.

Unde poți să donezi?

PEDITEL funcționează exclusiv din donații și sponsorizări. Pentru cei care doresc să ajute o pot face prin donație online AICI sau la conturile afișate mai jos:

Prin SMS , lunar- trimite mesaj cu textul DOCTOR la 8845 și donează 2 euro/lunar

, lunar- trimite mesaj cu textul la și donează 2 euro/lunar Dacă ești salariat, completează și semnează online formularul 230– 3,5% din impozitul pe venit. Pentru tine nu e niciun cost, doar 2 minute să completezi cu datele tale. Banii au fost reținuți și virați de către angajatorul tău, către ANAF. Completezi formularul și îl semnezi online și apoi trimiți PDF-ul pe email la contact@peditel.ro

prin transfer bancar

CONT LEI

RO70 BTRL RON CRT 054282320 BANCA TRANSILVANIA COD SWIFT BTRLRO22

RO07INGB0000999902391059 ING BANK COD SWIFT INGROBU

RO70 BTRL RON CRT 054282320 BANCA TRANSILVANIA COD SWIFT BTRLRO22 RO07INGB0000999902391059 ING BANK COD SWIFT INGROBU CONT EURO

RO20 BTRL EUR CRT 0542823201 BANCA TRANSILVANIA COD SWIFT BTRLRO22

RO20 BTRL EUR CRT 0542823201 BANCA TRANSILVANIA COD SWIFT BTRLRO22 CONT DOLARI

RO24 BTRL USDCRT0542823201 BANCA TRANSILVANIA COD SWIFT BTRLRO22

RO24 BTRL USDCRT0542823201 BANCA TRANSILVANIA COD SWIFT BTRLRO22 prin BT PAY la numărul 0769.00.77.00

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: