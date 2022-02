„Mărțișoare cu suflet” de la PEDITEL. Pentru fiecare mărțișor vândut, asociația poate sprijini un copil bolnav

De 1 și 8 martie poți să oferi unei persoane dragi un „mărțișor cu suflet” de la PEDITEL, lucrat manual, susținând totodată și un serivicu de telemedicină pediatrică. Fiecare mărțișor valorează 12 lei, sumă care acoperă asistența medicală pentru un copil bolnav.

Inițiativa „Mărțișoare cu suflet” by PEDITEL, serviciu gratuit de telemedicină pediatrică non stop, se reia în acest an, după ce a fost pusă pe „stop” din cauza pandemiei de COVID-19.

Mărțișoarele sunt creat de voluntari cu suflet mare și sunt donate către PEDITEL 1791, care la rândul său le oferă mai departe pentru suma de 12 lei fiecare.

Această sumă acoperă costul de asistență medicală pediatrică prin telemedicină pentru 1 copil, oriunde s-ar afla în lume.

„Am început prin anul 2018, când mergeam la târgurile de primăvară organizate de companii și atunci am avut membrii din comunitatea noastră care ne-au donat mărțișoare handmade făcute de ei sau cumpărau și ni le donau. De câțiva ani de zile avem aceeași voluntari care le fac și ni le donează. Ne-am gândit să zicem că sunt «mărțișoare cu suflet» pentru că susțin PEDITEL, nu le-am denumit așa în scop comercial. Încercăm să păstrăm tradiția pe care o avem noi de 1 martie sau de 8 martie. În felul acesta oamenii pot să susțină PEDITEL, iar noi putem să mărim numărul de copii pe care îi ajutăm din România și diaspora”, a declarat Cristina Grigore, directorul PEDITEL, pentru monitorulcj.ro.

Un cadou din suflet care ajută un copil bolnav

Vine primăvara și odată cu ea se apropie și sărbători semnificative pentru femeile, mamele și fetele din viața noastră, precum 1 și 8 martie.

Cu această ocazie, pe lângă că puteți să oferiți un cadou special unei persoane dragi, fiindcă mărțișoarele donate PEDITEL sunt handmade și fiecare e unic în lume, puteți și să susțineți un serviciu de telemedicină care ajută zeci de mii de copii bolnavi la nevoie și ridică stresul de pe umerii părinților îngrijorați.

„Fiecare mărțișor este pentru un copil. De asta am spus că este «mărțișor cu suflet» pentru că este un cadou din suflet pe care îl poți face pentru cineva drag, pentru o doamnă sau o domnișoară, și, în același timp, pentru că mărțișoarele sunt unicat nu există mărțișoare identice. Pe de altă parte, în felul acesta cei care cumpără, chiar și companiile, pot să susțină un număr mare de copii care să aibă acces la asistență medicală gratuită prin telemedicină. (...) Cu pandemia nu a mai fost posibil să participăm la târguri de primăvară între companii, iar acum ne-am orientat să dăm mărțișoare direct către companii sau către comunitatea noastră care vrea să susțină PEDITEL și să facă și un cadou în același timp”, a adăugat Cristina Grigore.

Peste 100.000 de copii bolnavi ajutați în 2021

Anul trecut, cu ajutorul seriviciului de telemedicină PEDITEL, peste 100.000 de copii bolnavi au primit asistență medicală gratuită, indiferent de oră.

Numărul părinților care apelează la PEDITEL a crescut semnificativ într-un an, având în vedere că în 2021 seriviciul a ajutat aproape 137.000 de copii, iar în 2020 numărul a depășit puțin 85.000 de copii ajutați.

„E din ce în ce mai greu, în sensul în care tot mai mulți părinți și copii au nevoie de suport. Cred că s-a acutizat lipsa accesului la asistență medicală, începând cu 2020, cu pandemia, și vedem asta pentru că ne-am supraaglomerat. Cred că este și bine, facem bine ce facem noi de 8 ani. Aveam raportul pe care îl facem public în fiecare an prin ianuarie, ne uitam peste cifre și am văzut că în comparație cu 2014, primul an de funcționare al PEDITEL, avem o creștere de aproape 2.000%. Cred că am reușit să creem realmente un serviciu de care este nevoie și pe care părinții îl apelează cu încredere. Cred că nu am fi ajuns aici dacă nu făceam lucrurile bine și dacă nu era o echipă de medici foarte bună și profesionistă, cărora le mulțumesc. Iar anul trecut, în 2021, am reușit să depășim 100.000 de copii pe care i-am ajutat. Am ajuns la aproape 137.000, comparativ cu 2020 când am încheiat anul cu peste 85.000 de copii pe care i-am ajutat în România și în diaspora”, potrivit directorului PEDITEL.

„În 2022 vrem să ajutăm 250.000 de copii”

Totodată, directorul PEDITEL Cristina Grigore ne-a mărturisit care sunt obiectivele pe viitor. În 2022, echipa PEDITEL urmează să se mărească, ca să poată să ajute 250.000 de copii pe parcursul anului.

Unul dintre modalitățile prin care aceste lucruri sunt posibile este inițiativa „Mărțișoare cu suflet”:

„Anul acesta ne-am propus să ajungem la 250.000 de copii ajutați și până în 2025 să ajutăm cam o jumătate de milion de copii anual. Acestea sunt pistele noastre. Evident, ca să putem să facem aceste lucruri trebuie să creștem numărul de medici. Acum avem 25, care sunt în toată țara și în diaspora pentru că am intrat complet în online de când a început pandemia. Nu suntem doar la Cluj, acum suntem peste tot. Și ne-am dori să ajungem de la 2 linii telefonice la 3. Ne-am propus să o facem anul acesta, iar «mărțișoare cu suflet» este o modalitate prin care oamenii pot să ne susțină. Avem câteva sute de mărțișoare pe care le putem da”, a spus pentru monitorulcj.ro Cristina Grigore.

Cum poți să ajuți serviciul PEDITEL:

„«Mărțișoare cu suflet» e doar una dintre modalitățile prin care oamenii pot susține PEDITEL. Evident că în continuare poate cel mai simplu mod este să trimită un SMS cu textul „doctor” la 8845 sau să facă o donație lunară cu o sumă pe care o dorește. Preferabil ar fi să fie 12 lei ca să putem să ajutăm un copil. Poate să o facă prin transfer bancar. Conturile le găsesc pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul peditel.ro, iar companiile pot să redirecționeze 20% din impozitul pe profit, care se face trimestrial. Până în 31 martie se poate face pentru primul trimestrul. Și angajații pot să completeze formularul 230 și să redirecționeze 3,5% din impozitul pe salariu către Peditel . Formularul se poate face complet online, e prima dată când ANAF nu va mai primi fizic”, potrivit Cristinei.

