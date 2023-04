Infecțiile nosocomiale, transmise ușor prin unghii lungi, cu ojă deteriorată sau bijuterii. Expert din Cluj: „Raportați conducerii spitalelor!”

Un expert din Cluj îndeamnă pacienții să raporteze conducerii spitalelor angajații care au unghii lungi, tehnice, cu ojă deteriorată sau poartă bijuterii. Riscul de infecții nosocomiale e mare.

Risc mare de transmitere a infecțiilor prin unghii lungi, tehnice, cu ojă deteriorată sau bijuterii / Foto: depositphotos.com

Folosind o notă amuzantă, Răzvan Cherecheș, expert și profesor în sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai, a explicat cum unghiile lungi, tehnice, cu ojă deteriorată sau bijuteriile pot să fie „căsuțe minunate pentru microbi”.

Din acest motiv, specialistul îi îndrumă pe pacienții și aparținătorii lor să raporteze conducerii spitalului atunci când văd că personalul medical poartă asemenea unghii sau accesorii, fiindcă riscul de transmitere a infecțiilor nosocomiale este ridicat:

„Dragi prieteni, ați auzit de pădurea fermecată, în care trăiau creaturi ciudate și fantastice? Ei bine, într-un colț al acestei păduri, exista un spital fermecat. Animalele rănite sau bolnave erau îngrijite de un grup foarte special de vulpițe. Vulpițele aveau unghii lungi, cu ojă strălucitoare și bijuterii scânteietoare pe labe - erau foarte frumoase - oricine le vedea nu putea să nu rămână impresionat de frumusețea lor. Cu toate acestea, ceea ce părea a fi un spital magic și încântător, ascundea un secret întunecat. Creaturile care veneau aici pentru a se trata, se întorceau acasă cu boli și infecții noi, pe care nu le aveau înainte. Cum de era posibil acest lucru? Ei bine, așa cum în orice poveste magică există o lecție importantă, și în acest caz trebuie să învățăm despre transmiterea infecțiilor nosocomiale în spitale. Unghiile lungi, unghiile tehnice și bijuteriile purtate de vulpițele din spital se dovedeau a fi căsuțe minunate pentru microbi, care își așteptau rândul să sară de pe mâinile lor pe creaturile vulnerabile care aveau nevoie de ajutor. După ce toți locuitorii pădurii fermecate au aflat acest secret, s-au adunat și au cerut schimbări în spital. Vulpițele au început să-și taie unghiile scurte, să renunțe la ojă și bijuterii și să-și spele mâinile într-un mod foarte atent. Și așa, magic, infecțiile nosocomiale au început să dispară, iar spitalul din pădurea fermecată a redevenit un loc sigur și fericit pentru toți.

Personal medical purtând accesorii / Foto: depositphotos.com

Acum serios, atunci când ajungeți la spital cu cei dragi vouă, încercați să vă feriți și să raportați conducerii personalul medical cu unghii lungi, unghii tehnice, ojă deteriorată sau bijuterii pe mâini sau care atârnă la gât - riscul de a primi o infecție nosocomială este mare”, a spus expertul în sănătate publică, profesor la UBB Cluj-Napoca, Răzvan Cherecheș.

Unghii lungi și bijuterii, INTERZISE în spitale

Un document de referință este Ordinul nr. 1101/2016 al Ministerului Sănătății, în care se pune accent pe igiena mâinilor în Anexa 4 „PRECAUȚIUNILE STANDARD. Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale”:

„Măsurile standard includ:

1. igiena mâinilor, care este esențială pentru a reduce riscul de răspândire a infecțiilor. Utilizarea antisepticelor alcoolice este metoda preferată în toate situațiile clinice, cu excepția cazurilor când mâinile sunt vizibil murdare (de exemplu, sânge, alte fluide biologice) sau după examinarea pacienților cu infecție cu Clostridium difficile sau norovirus, situații în care trebuie utilizate apa și săpunul;

2. utilizarea echipamentului individual de protecție (de exemplu: mănuși, halate, protectoare faciale), în funcție de expunerea anticipată. Igiena mâinilor este întotdeauna etapa finală după îndepărtarea și aruncarea echipamentului;

(…)

5. igiena respiratorie și eticheta de tuse (tehnica de tuse și strănut cu utilizarea de batiste de nas de unică folosință cu poziționarea la minimum 1 metru față de celelalte persoane, urmată de igiena mâinilor), ca element al precauțiilor standard care se adresează în primul rând pacienților și însoțitorilor acestora cu simptomatologie de posibilă infecție respiratorie care se aplică oricărei persoane cu asemenea manifestări când intră în unitatea sanitară. Acest element al precauțiilor standard este aplicat pentru prevenirea promptă a infecțiilor respiratorii și trebuie aplicată la intrarea în unitatea sanitară (zonele de recepție și de triaj ale pacienților).

Căile de transmitere pentru care pot fi necesare măsuri suplimentare de precauție sunt:

1. Transmiterea prin contact:

1.1. direct, când microorganismul se poate transmite de la o persoană la alta (contactul cu produse biologice): în timpul asistenței medicale și îngrijirii bolnavului de către cadrele medicale sau în contact cu membrii familiei sau cu alți pacienți;

1.2. indirect, prin intermediul suprafețelor/obiectelor contaminate care implică transferul unui microorganism printr-o contaminare intermediară (de exemplu, contaminarea obiectelor, echipamentului, mâncării), când:

1.2.1. igiena mâinii personalului ce asigură actul medical/îngrijire este inadecvată;

1.2.3. patogenii sunt transferați prin instrumentar.

2. Transmiterea prin picături:

2.2.2. indirectă - se realizează când acestea cad pe suprafețe sau mâini și sunt transmise pe mucoase sau alimente. Acest mod de transmitere este mai frecvent și este descris în infecțiile respiratorii comune, gripă, infecții cu virus sincițial”, se arată în ordin.

De asemenea, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), tehnica corectă a igienei mâinilor interzice:

purtarea inelelor, brățărilor, ceasurilor tip brățară sau a altor bijuterii în timpul activității;

purtarea unghiilor lungi sau lăcuite, indiferent de tipul sau vechimea lacului de unghii; unghiile artificiale.

Unghii tehnice sau artificiale / Foto: depositphotos.com

Cum se transmit infecțiile

Potrivit unui raport al Organizației Mondiale de Sănătate, mai multe studii au arătat că agenții patogeni pot fi transmiși din surse din afara spitalului la pacienți prin mâinile personalului medical. De exemplu, un focar de infecții postoperatorii ale rănilor cu bacteria Serratia marcescens a fost urmărit până la un borcan contaminat de cremă exfoliantă în casa unei asistente. O investigație a sugerat că organismul a fost transmis la pacienți prin mâinile asistentei, care purta unghii artificiale. Într-un alt focar, Malassezia pachydermatis a fost probabil transmisă de la câinii de companie ai unei asistente la sugarii dintr-o creșă de terapie intensivă prin mâinile asistentei.

De asemenea, unghiile lungi sunt asociate cu focare de infecție de agenți patogeni rezistenți la unitățile de îngrijire a sănătății. Unghiile trebuie menținute scurte (0,5 cm lungime), iar unghiile artificiale sau extensiile de unghii nu trebuie purtate, deoarece sunt asociate cu focare de transmitere încrucișată și infecție cu agenți patogeni rezistenți. Lacul de unghii este acceptabil, cu condiția păstrării integrității acestuia. Bolile unghiilor, cum ar fi onicomicoza, trebuie tratate prompt; pot reduce eficacitatea igienei mâinilor, se arată într-o analiză The New England Journal of Medicine, bazată pe date al Organizației Mondiale de Sănătate.

Foto: depositphotos.com

