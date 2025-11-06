Primăria Apahida are un nou website oficial. Cristina Belce: „Dezvoltarea serviciilor digitale simplifică interacțiunea dintre cetățeni și administrație”.

Pas decisiv pentru comuna Apahida în procesul de dezvoltare a serviciilor digitale: administrația locală a anunțat lansarea unui nou website oficial, platformă ce oferă o interacțiune simplă și eficientă pentru oameni.

Primăria comunei Apahida a anunțat lansarea oficială a noului site – www.primaria-apahida.ro

Este vorba de o platformă digitală modernă, care oferă locuitorilor o interacțiune simplă, cu acces rapid la informații și servicii publice.

Astfel, printr-un simplu click, localnicii pot găsi rapid informații de interes: de la serviciile comunitare și administrație, la proiecte de urbanism și mobilitate, toate sunt acum accesibile în urma dezvoltării unei platforme simple și pretenoase, ușor accesibile.

„Primăria Apahida face un nou pas spre digitalizare.

Platforma online marchează începutul unui proces amplu de transformare digitală și crează baza pentru dezvoltarea unor servicii digitale integrate care vor simplifca și mai mult interacțiunea dintre cetățeni și administrație.

Digitalizarea înseamnă eficiență, transparență și o administrație la standarde europene”, a transmis Cristina Belce, primarul comunei Apahida, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

În iunie 2025, administrația locală din Apahida lansa primul sistem automat de eliberare a documentelor administrative, care a fost instalat în fața Primăriei din Apahida, demers prin care administrația locală a redus birocrația și a simplificat interacțiunea cu cetățenii.

Potrivit proiectului asumta de administrația din Apahida, procesul de digitalizare va continua, pentru a oferi servicii și soluții intergate pentru locuitori.

