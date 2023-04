Harta Șpăgii în spitalele din România. Unde se situează Clujul în top și unde cer cei mai mulți medici mită

Un clujean a realizat Harta Șpăgii din spitalele din România. Vezi care este situația în spitalele din județul Cluj și unde cer cei mai mulți medici mită.

Harta Șpăgii. Vezi în ce spitale cer medicii mită / Foto: Facebook - Dragoș Vana

Clujeanul Dragoș Vana, fondatorul site-ului Graphs.ro, a realizat Harta Șpăgii în spitalele din România, conform datele colectate în Mecanismul de Feedback al Pacientului al statului.

„Sunteți pregatiți pentru Harta Șpăgii? După cum știți în ultima vreme am procesat datele din Mecanismul de Feedback al Pacientului. Vreau să fac un proiect mai mare, separat de Graphs, doar cu acestea. Dar între timp era păcat să mă bucur doar eu de ele, așa că poftiți la date -> https://www.graphs.ro/feedback. Grafice, tabele, hărți, statistici, per spital, per județ, medie națională, tot ce vreți. Nu doar cu șpagă ci cu toate întrebările din formular. Liber să le folosiți și interpretați în articole, etc. - cum credeți de cuvință. Se pot descărca și au cod de embed pentru publicații online, evident cu citarea sursei.

Metodologie:

Datele din Ianuarie 2021 - la zi sunt luate de pe data.gov.ro. De atunci sunt publicate per spital acolo.

Pentru datele istorice (Decembrie 2016 - Decembrie 2020) vreau să îi mulțumesc lui Constantin Radu care le-a salvat ani la rândul și mi le-a trimis. Din ce am observat, unele din acestea nu mai sunt disponibile nicăieri pe Internet la momentul acesta.

Lipsește luna Septembrie 2017. Dacă o are cineva m-aș bucura să completez datele.

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și Spitalul Orășenesc Bals apar de două ori în câteva seturi de date, iar ca să evit conflicte, unele date de la aceste două spitale lipsesc”, a anunțat clujeanul Dragoș Vana.

Unde se situează Clujul în top și unde cer cei mai mulți medici mită

Harta Șpăgii realizată de Dragoș Vana ne arată în ce județe din România medicii sau asistenții au solicitat mită (bani sau atenții) și în ce procentaj. Protecentajele reprezintă răspunsurile cu „da” ale pacienților.

Astfel, coform hărții, situația cea mai rea e în Teleorman (8,11%), urmat de județele Giurgiu (7,55%), Olt (5,08%), Argeș (4,95%), Brăila (4,5%).

La celălalt capăt se află județele care stau cel mai bine la acest capitol: Covasna (0,47%), Alba (0,59%), Brașov (0,66%), Cluj (0,71%), Sibiu (0,76%).

Pe lângă solicitările de mită, pe platforma Graphs.ro Dragoș Vana a publicat toate datele colectate, care răspund la următoarele întrebări adresate pacienților:

Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale oferite de spital? Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea medicului? Cât de mulțumit sunteți de curățenia din spital? A fost nevoie să cumpărați medicamente sau alte materiale sanitare? Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea asistentelor medicale? Ați primit explicații clare cu privire la diagnostic și tratament? Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital? Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare? Vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente? Doriți să raportați responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții?

Pe site-ul Graphs.ro găsiți răspunsurile la aceste întrebări în funcție de spital, județ sau la nivel național. De asemenea, puteți să selectați luna în care vreți să vedeți ce au răspuns pacienții.

Mita în județul Cluj

Potrivit datelor, cel mai mult s-a cerut mită în spitalele din județul Cluj în lunile octombrie 2022, februarie 2023, septembrie 2022, septembrie 2021:

În martie 2023, la întrebarea „Vis-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente?”, în județul Cluj 23 de pacienți au răspuns cu „Da”, iar 3195 de pacienți au răspuns cu „Nu”.

Cu toate acestea, tot în martie 2023, la întrebarea „Doriți să raportați responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții?”, în județul Cluj au răspuns cu „Da” 52 de pacienți și cu „Nu” 3092.

Tabelul spitalelor și răspunsurile pacienților privind mita o găsiți pe site-ul graphs.ro aici.

