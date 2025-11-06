Lucările la centrul pentru vârstnici de pe Calea Baciului, pe ultima sută de metri. Viceprimarul Dan Tarcea: „La final de an, centrul va fi pregătit să-i primească în siguranță pe părinții și bunicii noștri”.

Proiectul centrului pentru vârstnici realizat pe Calea Baciului se apropie de final. „În curând, îi vom putea primi aici pe părinții și bunicii noștri”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Lucările la centrul pentru vârstnici de pe Calea Baciului, pe ultima sută de metri. Viceprimarul Dan Tarcea: „La final de an, centrul va fi pregătit să-i primească în siguranță pe părinții și bunicii noștri".|Foto: Dan Tarcea - Facebook

Centrul pentru vârstnici de pe Calea Baciului se apropie de finalizare.

Centrul pentru vârstnici de pe Calea Baciului, aproape de finalizare|Foto: Dan Tarcea - Facebook

În urma vizitei efectuate pe teren, viceprimarul Dan Tarcea a semnalat că lucrările vor fi încheiate până la sfârșitul lui 2025.

Lucările la centrul de îngrijire pentru vârstnici de pe Calea Baciului, pe ultima sută de metri. Viceprimarul Dan Tarcea: „La final de an, centrul va fi pregătit să-i primească în siguranță pe părinții și bunicii noștri”.

„Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Socială pentru Persoanele Vârstnice din Calea Baciului este un proiect pe ultima sută de metri, cu termen de finalizare în luna decembrie.

În curând, îi vom putea primi aici pe părinții și bunicii noștri”, a anunțat viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Lucările la centrul de îngrijire pentru vârstnici de pe Calea Baciului, pe ultima sută de metri|Foto: Dan Tarcea - Facebook

Amplasat pe Calea Baciului nr. 18, imobilul are un regim de înălțime de S+P+2E, o suprafață de 1.400 mp și va oferi 70 de locuri de cazare în 42 de camere, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.

În continuare, la interior, se finalizează pardoseala din rășină epoxidică, s-au finalizat instalarea lifturilor și încălzirea prin pardoseală, iar mobilierul a început să fie instalat. Concomitent, lucrările continuă și la exterior, astfel că amenajările sunt aproape gata: pavaje, gazon, irigații, și arbori plantați.

Centrul va include o serie de spații, precum:

*săli de mese, bibliotecă, bucătărie, spații de relaxare,

*cabinete de fizioterapie și kinetoterapie, precum și zone exterioare cu aparate de fitness, șah și mobilier urban modern.

În cadrul Centrului de Îngrijire pentru Vârstnici sunt prevăzute 20 de locuri de parcare, dintre care 2 pentru persoane cu dizabilități, și spații pentru biciclete. Deja a început și curățenia pentru recepție, de la etajul 2 în jos, pe toată clădirea.

„Mai e un pas și centrul va fi pregătit să-i primească, în siguranță, pe părinții și bunicii noștri”, a transmis viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, în mesajul citat.

Investiția realizată de Primăria Cluj-Napoca este în valoare de 6 milioane de euro, iar deși termenul contractual de realizare este stabilit pentru finalul lunii februarie 2026, proiectul ar putea fi încheiat la finalul acestui an.

