Părinții bebelușilor morți în condiții suspecte la Ginecologie 1 și-au strigat disperarea: „Nu mi-am ținut copilul în brațe decât mort” VIDEO

Mai mulţi părinţi susţin că bebelușii lor au murit din cauza unor infecții spitalicești la scurt timp după naștere la Clinica de Ginecologie 1 Cluj-Napoca. Emanuel Ungureanu, alături de părinți, a ținut, luni, o conferință de presă în fața spitalului, care s-a încheiat cu legitimarea tuturor jurnaliștilor de către poliție.

Mai mulţi părinţi susţin că bebelușii lor au murit din cauza unor infecții spitalicești la scurt timp după naștere la Clinica de Ginecologie 1 Cluj-Napoca/ Foto: monitorulcj.ro

Mai mulţi părinţi susţin că bebelușii lor au murit din cauza unor infecții spitalicești la scurt timp după naștere la Clinica de Ginecologie 1 Cluj-Napoca. În cazul unuia dintre copii, în scrisoarea medicală scrie negru pe alb cu ce bacterie a fost infectat. Ministerul Sănătății confirmă că un copil decedat avea o altă bacterie intraspitalicească.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu și familiile copiilor decedați în condiții suspecte la Ginecologie 1 au susținut, luni, 17 octombrie, o conferință de presă în care au analizat cauzele acestor tragedii în serie.

„Am murit mai mulți bebeluși infectați într-un spital din Cluj și nu se întâmplă nimic. Este un lucru de o gravitate extremă (…) Am în spate părinți distruși de durere care umblă cu niște foi în față și spun «Spitalul declară că eu mi-am infectat copilul, că eu am venit cu infecția de acasă» și sunt buletine de analiză care arată că părintele vine sănătos, fără niciun fel de infecție și ia bateria E-coli de la Ginecologie 1, infectează fără să vrea copilul care moare. Vine conducerea spitalului și spune că devină este părintele. Vine părintele să aducă mâncare la copil, deoarece mâncare nu este de bună calitate, este îmbrăcat din cap până în picioare. Infirmierul care îl îmbracă din cap până în picioare să nu-i dea ceva mamei sau copilului, intră încălțat cu încălțămintea de clinică după ce a fost afară în sala de operație aseptică. Ies cu echipamentul de clinică afară, fumează și intră înapoi cu același echipament. Când se întâmplă o tragedie și se infectează bebelușul și moare, vinovații sunt părinții, nu personalul medical care nu este disciplinat (…) Avem cel puțin 4 bebeluși morți, niciun responsabil, o liniște totală la DSP, un ministru al Sănătății care este astăzi în Cuba într-o excursie de lux (…)Pe foile de deces ale copiilor scrie sepsis, infecție, moarte datorită unei bacterii, la diagnostic aproape că nu scrie cu litere mari moarte naturală (…) Ați văzut un comunicat de presă din partea Spitalului Județean prin care să-și ceară scuze victimelor, aparținătorilor, orașului pentru lipsă de disciplină. Copiii aceștia au murit cu zile”, a declarat Emanuel Ungureanu.

Părinții își strigă durerea: „Eu nu mi-am ținut copilul în brațe decât mort”

Infecțiile intarspitalicești încă ascunse sub preș în spitalele României ucid și bebelușii. Coșmarul unor părinți a început după ce mama a luat E-coli din spital, iar la 7 zile după naștere micuțul a murit.

„ M-am internat aici cu sarcina de 28 de săptămâni. Am analize atât făcute la spital, cât și la privat. și nu aveam nimic. Am fost internată 21 de zile în 18 septembrie mi s-a făcut foarte rău, nu știau ce am, mi s-a făcut chiar un test COVID deoarece aveam febră. S-au uitat prin hârtii și au văzut că din data de 14 septembrie aveam E-coli și dacă ar fi văzut din timp și mi-ar fi dat din timp tratamentul adecvat nu mi-ar fi provocat nașterea prematură. Am născut în data de 18 septembrie, i-am dat infecția copilului, acesta a mai rezistat 7 zile și a murit. Când am întrebat cum este posibil să iau E-coli din spital au ridicat din umeri (…) Din câte am înțeles, au fost complicații la plămâni din cauza infecției (…) Unei mămici i s-a rupt apa chiar în baie, a venit o infirmieră să facă curățenie pe jos și a rămas mirosul foarte persistent. Am mers eu la magazie și am căutat un dezinfectat și nu am găsit ”, a declarat cu lacrimi în ochi mama unuia dintre copii.

O altă mamă a ajuns la spital infectată cu COVID-19 şi a suferit o hemoragie. Emanuel a murit după zile întregi de chin, timp în care părinţii au fost puşi să semneze scheme după scheme de tratament, fără nicio explicaţie. Copilul a primit antibiotice după ureche asta pentru că spitalul nu a avut recipiente în care să ia probe de sânge, după cum susțin părinții.

„ Am ajuns aici infectată cu COVID (…) Am ajuns de urgență pentru că mi s-a rupt membrana și am făcut hemoragie. După naștere am fost izolată și eu și copilul meu, și ulterior am aflat că bebelușul meu nu avea COVID. După șapte zile mi s-a dat voie să mă duc să-mi văd copilul. Timp de șapte zile avem informații doar telefonic, și mi se spunea că este pe suport respirator, vreau să menționez că am născut la 32 de săptămâni și șase zile. Mi se spunea că copilul este stabil și nu există modificări patologice la naștere. După șapte zile am coborât la prima sală de terapie și laptele meu pentru el a ajuns doar în ziua a 9 sau a 10-a de viață. După 9 zile ce s-a născut mi s-a spus că are anemie și am semnat tot ce mi se dădea, apoi că trebuie să i se mai introducă un medicament. Pentru ce, lucrurile s-au agravat, a început să i se umfle burtica, a început să se îngălbenească. Copilul a trăit 24 de zile și a murit din cauza unui sepsis. I s-au administrat 8 antibiotice care se dau la infecții bacteriene severe și ei au pus moartea copilașului meu pe seama că am fost infectată cu COVID și a făcut complicațiile că a fost prematur, fără să mi se spună că era infectat (…) După ce a murit copilul mi s-a dat în brațe. Eu nu mi-am ținut copilul în brațe decât mort pentru că fiind la Terapie Intensivă au fost multe reguli pe care trebuia să le respectăm”, a declarat cu mama unuia dintre copii.

Reporterii monitorulcj.ro au cerut un punct de vedere de la Spitalul Județean de Urgență Cluj pe care îl vom publica când îl vom primi.

Jurnaliștii prezenți la declarațiile de presă, legitimați de poliție

Jurnaliștii prezenți la conferința de presă a lui Emanuel Ungureanu au fost întâmpinați de o patrulă de poliție care i-a legitimat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Cluj, solicitat de reporterii monitorulcj.ro, apelul a venit în jurul orei 11:15, iar reprezentanții spitalului spuneau că în zonă se „filmează abuziv”.

Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, polițiștii care au venit la locul conferinței de presă au acționat conform legislației în vigoare, iar aceștia au constatat că nu a fost comis niciun delict, deoarece jurnaliștii filmau în exteriorul clădirii de la Ginecologie 1 și nu în interiorul acesteia.

CITEȘTE ȘI: