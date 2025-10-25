Municipiul Cluj-Napoca – Anunț de mediu

Municipiul Cluj-Napoca în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul Elaborare PUZ şi elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajare pădure-parc şi realizare cimitir pentru animale de companie zona Valea Gârbăului, fn, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în data de 09.12.2025 (la 45 de zile calendaristice de la data celui de al 2-lea anunţ), ora 1600, la sediul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, str. Moților nr. 1-3, judeţul Cluj precum şi în regim electronic- teleconferinţă.

Linkul cu accesul la teleconferinţă se va afişa începând cu data de 04.12.2025, pe pagina web: https://primariaclujnapoca.ro/.

Informaţiile privind alternativa finală a planului menţionat, inclusiv Raportul de mediu, Studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul DJM Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 900 -1300 precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.