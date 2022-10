Morți suspecte ale unor bebeluși la Ginecologie 1. Părinții își strigă disperarea în fața spitalului

Mai mulţi părinţi susţin că bebelușii lor au murit din cauza unor infecții spitalicești la scurt timp după naștere la Clinica de Ginecologie 1 Cluj-Napoca. În cazul unuia dintre copii, în scrisoarea medicală scrie negru pe alb cu ce bacterie a fost infectat. Spitalul neagă toate acuzaţiile şi dă vină pe părinţi: n-au avut grijă. Ministerul Sănătății confirmă că un copil decedat avea o altă bacterie intraspitalicească.

sursă foto Facebook Emanuel Ungureanu

Deputatul USR Emanuel Ungureanu și familiile copiilor decedați în condiții suspecte la Ginecologie 1 vor susține, luni, o conferință de presă în care vor analiza cauzele acestor tragedii în serie. Conferința va avea loc în fața Clinicii Ginecologie 1 a Spitalului Județean Cluj.

„Bebelușul Emanuel a murit cu zile din cauza unei infecții nosocomiale contactată pe secția Ginecologie 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj! Acum câteva zile, m-a contactat tatăl lui Emanuel, un copil care a murit la câteva zile după ce s-a născut. La câteva zile, am aflat că și alți părinți au trecut prin aceeași tragedie, au fost infectați cu bacterii provenite de pe aceeași secție, încă 2 copii, Amira și Elias. Familiile celor 3 copii au făcut plângere la Parchet împotriva Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj”, povestește deputatul Ungureanu, care acuză conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj că mușamalizează cazurile de morți suspecte în urma unor infecții cu bacterii multirezistente.

În una dintre situații, mama lui Elias, a fost infectată cu E-coli pe secția de Ginecologie și infecția a ajuns la copilul încă nenăscut.

„Cu ce este vinovată mama? Bacteria cu care a fost infectată în spital i-a omorât copilul! DSP Cluj s-a prefăcut din nou că face un control. Voi vrea să văd rezultatele și le voi face publice! Familiile Cical, Todașcă și Verdeș și-au pierdut copiii și luptă cu multă durere pentru dreptate și pentru tragerea la răspundere a celor vinovați! Repet, trei copii din județe diferite: Suceava, Cluj, Bistrița, au murit la interval de câteva zile, infectați pe aceeași secție și conducerea Spitalului Județean Cluj”, mai spune deputatul.

Luni, la ora 11, familile celor trei bebeluși decedați vor vorbi public, în fața Clinicii Ginecologie 1 despre tragedia lor.

„Între timp, ministrul Sănătăţii Rafila este în vizită la Havana, se odihnește în hoteluri de lux și semnează contracte de consultanță de milioane de euro...Zero controale în spitalele din România în mandatul lui Rafila, consecința, lipsă de ordine și disciplină, deci, sute de morți evitabile”, mai spune Emanuel Ungureanu.

Oana Cical, mama lui Emanuel pentru observatornews.ro:

„Medicii au început să-mi spună că are un pic de anemie, am semnat tot ce mi se dădea, apoi că trebuie să i se mai introducă un medicament. Pentru ce, lucrurile s-au agravat, a început să i se umfle burtica, a început să se îngălbenească. Anemie, insuficienţă hepatică, sepsis, am fost în stare de şoc . Înainte să moară, cineva mi-a spus că copilul a luat o bacterie intraspitalicească foarte rezistentă la antibiotic. În scrisoarea mea medicală nu apare nicăieri nicio infecţie, nu s-a mai recunoscut”.

