Mai multe produse = mai multă îngrijire pentru tenul meu? (P)

Auzim tot mai des în ultimii ani despre ingediente-vedetă. Știm cu toții că acidul hialuronic „oprește un pic timpul în loc” pentru tenul nostru sau că niacinamida uniformizează aspectul tenului și reduce porii. Că AHA, folosit corect, oferă acea exfoliere care dă pielii aspect fin și curățare în profunzime. Dar cum se folosesc în mod corect produsele care integrează aceste ingrediente?

Mai multe produse nu înseamnă mereu mai multă îngrijire, ci, din contră, este recomandat să le folosim exact pe acelea de care tenul nostru are nevoie, în asocierea și ordinea corectă de aplicare. Aceasta este filosofia pe care o propune și brandul românesc Gerovital, prin cea mai nouă gamă din portofoliu – Must Have, o serie de șase formule care au la bază ingrediente emblematice și eficiente în concentrații mari, sub formă de ser, cremă sau sorbet, ideale pentru a răspunde unor nevoi specifice.

1. Folosește Niacinamide pentru hidratarea pielii. Derivate din Vitamina B3, niacinamidele se remarcă prin proprietățile lor de hidratare, antioxidante și anti-aging. Sunt recomandate pentru a reduce aspectul porilor dilatați și pentru a uniformiza aspectul tenul. În pus, în combinație cu Gluconatul de Zinc, activitatea glandelor sebacee se reglează, iar excesul de sebum de pe față se diminuează.

2. Folosește serul cu Cafeină pentru a reduce cearcănele. Cafeina este cunoscută pentru abilitatea de a reduce aspectul inestetic al pungilor de sub ochi și al cearcănelor închise la culoare, prin stimularea microcirculației și combate lipsa de vitalitate a țesutului. Combinată cu Vitamina C, reduce vizibil aspectul hiperpigmentării, oferindu-i în același timp o hidratare ușoară.

3. Folosește serul pe bază de Peptide pentru a netezi ridurile fine. Cu toții am auzit despre acest ingredient benefic, care se regăsește inclusiv în componența pielii noastre. În lipsa lui, țesutul își pierde fermitatea și elasticitatea și declanșează procesul de îmbătrânire celulară. Serurile pe bază de peptide acționează sinergic pentru diminuarea ridurilor, au rolul de a crește elasticitatea pielii și a nivelului de hidratare a acesteia.

4. Include săptămânal un exfoliant în rutina de îngrijire. Un mod de a reîmprospăta aspectul tenului și de a îndepărta straturile de celule moarte de la suprafața acestuia este exfolierea. Totuși, cea fizică poate duce uneori la iritații sau agrava anumite leziuni ale pielii. Așadar, o alternativă foarte bună este exfolierea chimică, realizată cu ajutorul acizilor AHA.

Semnalizate prin tagline-ul „Știință pură. Îngrijire profundă. Must be Gerovital”, produsele se regăsesc la raft în hipermarketuri, supermarketuri, farmacii, în rețeaua de magazine proprii Farmec și Gerovital și pe farmec.ro în ambalaje minimaliste și sunt ușor de recunoscut după semnul exclamării marcat pe etichetă.