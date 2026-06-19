Irineu Darău susține că Dominic Fritz rămâne liderul partidului, deși președintele USR a fost condamnat de Înalta Curte

Dominic Fritz va conduce USR cel puțin până în 2029, anunță președintele USR Brașov, Irineu Darău. Instanța Supremă a confirmat, printr-o sentință definitivă, un raport al ANI prin care edilul USR al Timișoarei a fost găsit în conflict de interese.

Irineu Darău susține că Dominic Fritz rămâne liderul partidului, deși președintele USR a fost condamnat de Înalta Curte| Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Dominic Fritz va conduce USR cel puțin până în 2029, atât cât are mandatul dat de toți membrii partidului prin vot universal, a declarat, vineri, președintele USR Brașov, Irineu Darău.

„Sistemul s-a speriat și i-ar pune talpă oricând și oricum”, a afirmat Darău.

Irineu Darău susține că Dominic Fritz rămâne liderul partidului, deși președintele USR a fost condamnat de Înalta Curte

Reacția acestuia vine în contextul deciziei de joi a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a confirmat, printr-o sentință definitivă, un raport al ANI prin care edilul USR al Timișoarei Dominic Fritz era găsit în conflict de interese administrativ.

„Dominic a făcut o echipă redutabilă la Timișoara și a transformat orașul în doar câțiva ani. A unit USR și l-a transformat în bine în doar un an de președinție. Iar sistemul s-a speriat, de aceea i-ar pune talpă oricând și oricum. Nu ne vom lăsa intimidați”, a transmis Irineu Darău într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI la Înalta Curte

Dominic Fritz a pierdut definitiv joi, la Înalta Curte de Casație și Justiție, procesul cu Agenția Națională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese.

În iulie 2024, ANI a anunțat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, deoarece edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane, care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Sursa: ÎCCJ

Dominic Fritz a atacat în instanță raportul de constatare întocmit de ANI, dar a pierdut procesul atât pe fond la Curtea de Apel Timișoara (februarie 2026), cât și în faza de recurs, joi, la Instanța supremă.

Decizia, contestată la CEDO

În urma publicării deciziei ICCJ, Dominic Fritz a anunțat că își va continua activitatea politică și administrativă și că va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei, iar pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcției de președinte al partidului, va solicita un vot de încredere atât în Biroul Național al USR, cât și la Congresul partidului programat în luna octombrie

De asemenea, liderul USR a anunțat că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

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