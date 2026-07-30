Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate

În contextul actualei crize politice, aproape jumătate dintre cetățeni consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate.

Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate |Foto: monitorulcj.ro

Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate, relevă Barometrul de opinie Avangarde realizat la nivel național în perioada 22 - 27 iulie 2026.

Aproape jumătate dintre români consideră că ar trebuie organizate alegeri anticipate

La întrebarea „Credeți că în România ar trebui organizate alegeri anticipate?”, 49% dintre persoanele intervievate au răspuns „da”, 39% - „nu”, iar 12% - nu știu/nu răspund.

Sondajul de opinie „Trenduri și percepții publice” a fost realizat pe un eșantion multi-stratificat, probabilistic, de 1.050 de oameni.

Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este de plus/minus 3%.

Cine este de vină pentru criza politică din România?

Intervievaţii unui alt sondaj sondaj (realizat de Agenţia de Rating Politic în perioada 30 iunie - 3 iulie 2026) considerau că principalul responsabil pentru criza politică prelungită din ultimele luni din România este PSD (21,7%), „toţi în mod egal” (21,4%), premierul Bolojan (15,7%), preşedintele Nicuşor Dan (14,8%), AUR (4,4%), PNL (2,7%), USR (1,5%), UDMR (0,6%), în timp ce 7,4% dintre respondenţi declară că nu au urmărit ştirile şi 9,7% au spus că nu ştiu.

33,2% dintre români intervievați de ARP îşi doresc alegeri anticipate ca și considerau această variantă cea mai bună rezolvare a crizei politice.

Alte variante agreate de intervievaţi ARP pentru rezlvarea crizei politice:

refacerea coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR (11,4%)

un Guvern tehnocrat (11,3%)

Guvern PSD-AUR (6,8%)

alternanţă la guvernare PSD/PNL-USR-UDMR (5,7%)

Guvern minoritar PNL-USR, votat de AUR (4%)

Guvern minoritar PSD votat de AUR (3,7%)

aproape un sfert (23,8%) au răspuns „Nu ştiu”.

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