Mircea Abrudean: „Statul îşi asumă Pogromul de la Iaşi, o pagină neagră din istoria României”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudea a spus că statul își asumă Pogromul de la Iași din 1941, o pagină neagră din istoria României.

Mircea Abrudean: „Pogromul de la Iași din 1941, o pagină din istoria României” | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus, duminică, 28 iunie 2026, la ceremonia de comemorare a 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi, un mesaj despre asumarea trecutului şi combaterea antisemitismului, eveniment care a avut loc la Cimitirul Evreiesc din Iaşi şi la care a participat preşedintele Israelului, Isaac Herzog, afl at într-o vizită de stat în România.

În discursul susținut la Iași, Mircea Abrudean a afirmat că orașul rămâne un loc al memoriei uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria modernă a României.

„Ne aflăm astăzi împreună într-un loc al memoriei absolute. Străzile pe care pășim, pământul pe care ne aflăm aici, la Iași, nu sunt doar martori tăcuți ai trecutului, ci purtătorii unei dureri care nu se va stinge niciodată. Acum 85 de ani, în aceste zile de sfârșit de iunie, Iașiul a fost transformat dintr-un centru al culturii într-un teatru al uneia dintre cele mai mari atrocități din istoria modernă a României, Pogromul din 1941”, a amintit Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean: „Privim în urmă cu un sentiment de rușine istorică”

Președintele Senatului a salutat prezența președintelui Israelului, apreciind că este un semn al bunelor relații dintre cele două state și un gest de respect față de memoria victimelor.

„Domnule președinte Herzog, prezența excelenței voastre astăzi aici, la Iași, onorează memoria celor peste 13.000 de suflete nevinovate smulse din sânul comunității lor. Vizita dumneavoastră reprezintă o dovadă că legătura dintre popoarele noastre este clădită pe adevăr și pe refuzul categoric de a uita. Privim în urmă cu un sentiment de rușine istorică. Ne amintim de miile de evrei ridicați în miez de noapte din casele lor, umiliți și executați fără vină. Ne amintim de coșmarurile din trenurile morții, în care mii de oameni, de la copii la bătrâni, s-au sufocat. Fiecare nume pierdut atunci reprezintă univers distrus, fiecare mărturie a supraviețuitorilor, ale căror voci continuă să răsune în Muzeul Pogromului, ne obligă să nu uităm. Ei ne-au lăsat testamentul de a nu permite ca indiferența să devină complicele răului”, a declarat Mircea Abrudean.

România își asumă responsabilitatea pentru această pagină neagră a istoriei, a afirmat el, punctând că lecțiile trecutului contribuie la combaterea intoleranței.

„Astăzi, statul român își asumă pe deplin și fără echivoc această pagină neagră a istoriei sale. Învățăm din trecut pentru ca ura, antisemitismul și xenofobia să nu mai găsească vreodată teren fertil în societatea noastră. Domnule președinte, vă mulțumim pentru că împărtășiți cu noi acest moment de reculegere aici, la Iași, înainte de a adresa mesajul dumneavoastră întregii națiuni în Parlamentul României. Vizita dumneavoastră în România este un simbol al prieteniei dintre România și Israel. Este o onoare să vă avem astăzi alături de noi', a subliniat Mircea Abrudean.



În perioada 28 iunie - 6 iulie 1941, pe străzile Iașiului, în curtea fostei Chesturi de Poliție și în așa-numitele „trenuri ale morții” Iași - Călărași și Iași - Podu Iloaiei, peste 13.000 de evrei au fost asasinați din ordinul guvernului condus de Ion Antonescu.

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