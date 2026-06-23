Propunerile lui Bolojan pentru guvernare: Executiv PNL-USR-UDMR sau guvern minoritar PSD votat de liberali

Premierul interimar, Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a propus un pact pentru România, cu un guvern PNL-USR-UDMR sau un Executiv PSD votat de liberali.

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a propus un guvern PNL-USR-UDMR sau guvern minoritar PSD votat de liberali | Foto: gov.ro

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a propus un guvern PNL-USR-UDMR sau guvern minoritar PSD votat de liberali.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marţi, 23 iunie 2026, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că un Pact pentru România reprezintă „o formulă realistă prin care putem avea în termen scurt un guvern".

Guvern PNL-USR-UDMR sau guvern minoritar PSD votat de liberali

„PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea în termen scurt un guvern învestit este o formulă care să se bazeze pe un Pact pentru România care să fie valabil până la sfârşitul anului, pe care forţele politice l-ar semna”, a afirmat Bolojan, marți.

Liderul liberal spus că PNL este deschis să susţină un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

Potrivit lui Bolojan, pactul ar urma să includă prevederi legate de condiţionările bugetare, păstrarea şi reducerea deficitelor, precum şi angajarea răspunderii pe toate proiectele de reformă din PNRR.

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