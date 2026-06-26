Întâlnire decisivă la Cotroceni pentru formarea unui Guvern. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR, față în față cu președintele României, Nicușor Dan.

Liderii PNL-PSD-USR-UDMR au fost chemați, vineri, 26 iunie 2026, la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu Nicușor Dan despre soarta viitorului Guvern.

Președintele României, Nicușor Dan, a chemat liderii PNL, PSD, USR și UDMR la Palatul Cotroceni, vineri, 26 iunie 2026. Fotografie realizată marți, 23 iunie 2026, la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor cu liderii PNL | Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan se întâlnește vineri, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cel al Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Întâlnire decisivă la Cotroceni

Astfel, șeful statului îi va primi la ora 18.00 pe președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, și pe liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, potrivit Agerpres.ro.

Întâlnirea are loc în contextul în care șeful statului a avut, marți, consultări cu formațiunile politice privind formarea unui nou Guvern.

Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan. Cine va fi premierul desemnat?

Joi, PSD a anunțat că își asumă guvernarea și îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

„PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. (...) PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un Guvern PSD, atunci acesta va fi un Guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui, va fi în serviciul românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu: relansare economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitatea. Este singura idee care trebuie să stea la baza acestui acord politic, indiferent de formula pe care o va alege președintele Nicușor Dan”, preciza Grindeanu.

Vineri, PNL, USR și UDMR au decis să-l propună pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României.

„PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. România are nevoie de un Guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, se arată într-un comunicat.

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