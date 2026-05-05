Macron și Starmer condamnă atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite.

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer și președintele Franței, Emmanuel Macron au condamnat atacurile iraniene împotriva Emiratelor Arabe Unite.

Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat luni seară, 4 mai 2026, atacurile iraniene împotriva Emiratelor Arabe Unite, primele raportate de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul lunii aprilie, și a făcut apel la o soluție diplomatică în Orientul Mijlociu, notează AFP, potrivit Agerpres.ro.

„Regatul Unit condamnă atacurile cu drone și rachete care au vizat Emiratele Arabe Unite”, a reacționat Keir Starmer într-un comunicat.

„Această escaladare trebuie să înceteze. Iranul trebuie să se angajeze real în negocieri pentru a garanta că armistițiul în Orientul Mijlociu se menține și că se obține o soluție diplomatică pe termen lung”, a adăugat șeful guvernului britanic.

Președintele francez Emmanuel Macron a calificat drept „inacceptabile” atacurile iraniene împotriva Emiratelor Arabe Unite efectuate cu drone și rachete de croazieră.

„Atacurile iraniene de astăzi (4 mai 2026 - n. red) împotriva infrastructurii civile din Emirate sunt nejustificate și inacceptabile”, a denunțat Emmanuel Macron marți dimineață pe platforma X, asigurând Emiratele de sprijinul Franței și cerând din nou redeschiderea strâmtorii Ormuz și garanții de securitate pentru țările din regiune.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene luni, în prima zi a unei operațiuni americane menite să restabilească circulația navelor în strâmtoarea Ormuz.

