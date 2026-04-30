Ilie Bolojan pregătește interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, bugetarii vor fi obligați să aleagă între venituri

Guvernul condus de Ilie Bolojan se pregătește să adopte o măsură cu impact major în sistemul bugetar: interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. Proiectul ar urma să fie discutat într-o ședință extraordinară.

Guvernul condus de Ilie Bolojan se pregătește să adopte o măsură cu impact major în sistemul bugetar: interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. | Foto: gov.ro

Guvernul urmează să adopte un proiect de lege care schimbă radical regulile pentru bugetarii pensionari. Potrivit actului normativ, cei care încasează atât pensie, cât și salariu de la stat vor trebui să opteze: fie renunță la locul de muncă, fie rămân în sistem, dar pierd cea mai mare parte din pensie, conform stiripesurse.ro.

Deși proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat era așteptat să intre pe agenda ședinței de Guvern de miercuri, 29 aprilie, acesta a fost amânat în ultimul moment.

Concret, persoanele aflate în această situație vor mai putea încasa doar 15% din pensie dacă aleg să continue activitatea în sectorul public. Restul de 85% ar urma să fie suspendat.

Premierul Ilie Bolojan a explicat anterior că măsura are și o componentă morală, susținând că, în contextul reducerilor de cheltuieli, este mai corect ca persoanele care au deja o sursă sigură de venit să facă un pas înapoi în favoarea celor care depind exclusiv de salariu.

Activitate până la 70 de ani, dar cu condiții

Proiectul introduce și posibilitatea ca angajații din sistemul public să lucreze până la vârsta de 70 de ani. Această opțiune vine însă cu două condiții clare: reducerea pensiei cu 85% și acordul anual al angajatorului.

Excepții de la regulă

Legea prevede și o serie de excepții. Vor putea cumula în continuare pensia cu salariul, fără restricții: aleșii locali și persoanele care ocupă funcții prevăzute de Constituție, cadrele didactice implicate în formarea magistraților sau în învățământul superior militar și juridic,

anumite structuri din sistemul de ordine publică.

Impact major în Educație

Sistemul de învățământ va beneficia de o perioadă de tranziție. Profesorii pensionari vor putea cumula pensia cu salariul în forma actuală până la finalul anului 2026. După această dată, și ei vor intra sub incidența noilor reguli.

