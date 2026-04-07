Mircea Abrudean: „Guvernul a făcut tot ce a fost posibil pentru a proteja populația de scumpirile la combustibil.”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că Executivul a intervenit prin măsuri concrete pentru a limita impactul scumpirilor la carburanți și respinge ideea unui blocaj în coaliție.

Mircea Abrudean, susține că Executivul a intervenit prin măsuri concrete pentru a limita impactul scumpirilor la carburanți și respinge ideea unui blocaj în coaliție.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat toate măsurile posibile pentru a proteja populația de creșterea globală a prețurilor la combustibil. Acesta a subliniat că nu există niciun blocaj în coaliția de guvernare în ceea ce privește politicile din domeniu, în ciuda criticilor venite din partea social-democraților. „Nu văd niciun blocaj. Eu cred că guvernul condus de premierul Bolojan a făcut tot ceea ce a fost posibil pentru a proteja populația în fața acestor creșteri globale ale prețului la combustibil”, a afirmat Abrudea, conform Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, două dintre măsurile importante adoptate de Executiv sunt plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei la carburanți. Abrudean a precizat că aceste decizii au fost luate în urma unor discuții cu toți actorii implicați, inclusiv cu reprezentanți ai PSD din Guvern. „Suntem în această ecuație, au fost discuții cu toți cei implicați (...). Nu văd unde e blocajul”, a adăugat acesta.

Tensiuni în coaliție pe tema motorinei pentru agricultură

Declarațiile vin în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat blocarea proiectului „Motorină ieftină pentru agricultură”, promovat de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Grindeanu a susținut că proiectul este blocat de peste o lună, în timp ce fermierii se confruntă cu costuri tot mai mari la carburanți și fertilizanți. „Este de nepermis ca o treime din suprafața arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern”, a declarat liderul PSD.

Ședința coaliției, incertă

În ceea ce privește o posibilă ședință a coaliției pe tema carburanților, Mircea Abrudean a spus că nu are informații clare, dar consideră că aceasta ar trebui să aibă loc. „E Săptămâna Mare, dar asta nu înseamnă că nu mai lucrează nimeni în Guvern și în Parlament”, a punctat acesta.

