Mircea Abrudean avertizează că blocarea reformelor lui Bolojan ar putea arunca țara înapoi

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a transmis un mesaj cu miză politică ridicată în care susține că România se află într-un moment critic, în care trebuie ales între continuarea reformelor sau revenirea la vechile practici din administrație.

Oficialul clujean atrage atenția ca fondurile din PNRR, în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro, reprezintă o șansa unică de modernizare, însă termenul limită se apropie, iar o parte importantă a banilor rămâne nefolosită. În acest context, el avertizează că întârzierile pot duce la ratarea unor obiective esențiale.

„Este timpul să alegem: continuăm reformele sau revenim la trecut”, a transmis Abrudean, în contextul în care România se află cu mai puțin de șase luni înainte de termenul limită pentru implementarea jaloanelor din PNRR.

În centrul mesajului se află reformele promovate de Ilie Bolojan, pe care Abrudean le consideră decisive pentru modernizarea statului. Oficialul a enumerat reforma pensiilor speciale, reducerea aparatului bugetar și eliminarea influenței politice din companiile de stat cu pierderi. Abrudean susține că aceste măsuri au generat rezistență tocmai pentru că afectează structuri și privilegii consolidate în timp.



În opinia sa, problema nu este una tehnică sau bugetară, ci una de asumare politică: „Problema nu e la cifre sau la buget, ci la faptul că reformele au deranjat acolo unde doare”. Mesajul său include și o referire la obiectivul strategic al României de aderare la OCDE, pe care îl descrie ca fiind important pentru investiții și stabilitate economică, dar dependent de continuarea reformelor.

„Suntem la câțiva pași de final. Ar fi păcat să pierdem totul acum, doar pentru a proteja niște privilegii vechi”, este una dintre concluziile transmise de Abrudean.

