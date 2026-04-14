Csoma Botond: „UDMR nu a greșit cu nimic când l-a susținut pe Vikor Orbán la alegerile din Ungaria”

Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond a spus că formațiunea din care face parte nu a greșit cu nimic când l-a susținut pe Viktor Orbán (Fidesz) la alegerile parlamentare din Ungaria.

Liderul deputaților UDMR, clujeanul Csoma Botond, a respins atacurile potrivit cărora formațiunea sa ar fi greșit când l-a susținut pe Viktor Orbán la alegerile din Ungaria.

Deputatul clujean a susținut că relația cu premierul ungar nu se reduce doar la bani și că UDMR a susținut poziția majoritară a maghiarilor din România.

„Eu nu cred că a greșit UDMR. Cred că nu am greșit cu nimic când l-am susținut pe Viktor Orbán și Fidesz. Susținerea UDMR se explică foarte scurt și concis: pentru că Viktor Orbán și Fidesz au avut o atitudine corectă față de comunitatea maghiară din România. (…) A fost și susținere financiară, dar greșește amarnic acea persoană care crede că susținerea pentru Orbán se explică doar în termeni materiali.

Au votat o lege în Parlamentul Ungariei prin care au extins cetățenia și la comunitatea maghiară din România. Au votat o lege în Parlamentul Ungariei prin care au extins cetățenia și la comunitatea maghiară din România. Prin acest lucru se explică susținerea UDMR. Noi suntem reprezentanții legitimi ai comunității maghiare din România și am acționat în concordanță cu majoritatea din România. 91% dintre cei care s-au prezentat la vot au susținut Fidesz”, a declarat Csoma Botond, marți, 14 aprilie 2026, la Digi24.

În urma alegerilor parlamentare din Ungaria, desfășurate duminică, 12 aprilie, partidul de opoziție Tisza ar urma să obțină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în fața liderului opoziției, Peter Magyar.

