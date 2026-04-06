Președintele francez Emmanuel Macron ar putea efectua o vizită în România, în luna mai

Președintele Macron ar putea vizita România la începutul lunii mai, la invitația lui Nicușor Dan.

Președinții Nicușor Dan și Emmanuel Macron s-au întâlnit în decembrie 2025 la Paris. Foto: Președinția României

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua o vizită în România, la începutul lunii mai, au declarat luni surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro.

Președintele Nicușor Dan a anunțat în decembrie 2025, cu ocazia vizitei oficiale la Paris, că președintele Emmanuel Macron a confirmat că va efectua o vizită în România în 2026.

Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe omologul francez, Emmanuel Macron, în România

În decembrie 2025, Emmanuel Macron și Nicușor Dan au făcut un selfie în grădina Palatului Elysee. Foto: Președintia României

„L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă la Ambasada României de la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu Macron.

Franța a invitat România sub „umbrela nucleară”

Franța, țara care conduce grupul de luptă al NATO din România, a invitat România la discuțiile privind „umbrela nucleară”, după ce Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include acum un program de descurajare nucleară avansată la nivel european.

Informația privind vizita președintelui francez în România vine în contextul în care, în 13 mai, va avea loc, la București, summitul București 9, care reunește aliații de pe flancul estic al NATO.

Emmanuel Macron s-a aflat de trei ori în România: în august 2017 a efectuat o vizită oficială, în 2019 a participat la summitul informal al liderilor europeni, de Ziua Europei, la Sibiu, iar în 2022 a vizitat militarii francezi staționați la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” (Constanța).



