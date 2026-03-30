A fost RESPINSĂ moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, luni, 30 martie 2026 de plenul Senatului.

S-au înregistrat 41 de voturi pentru, 45 contra și o abținere.

Moțiunea, intitulată „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului...”, a fost semnată de 44 de senatori din PACE – Întâi România, AUR și neafiliați. Inițiatorii susțin că ministrul Mediului ar bloca proiecte energetice strategice aflate într-un stadiu avansat de realizare, de peste 90%. „În plină criză energetică mondială (...), Ministerul Mediului a devenit o fortăreață a blocajului”, se arată în document, potrivit Agerpres.ro.

Printre proiectele menționate s-au numărat investițiile de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) și barajul de la Răstolița, considerate de semnatari drept „monumente ale neputinței impuse”.

Moţiunea de faţă nu mai încearcă să ascundă extremismul, nu e un instrument de control democratic, ci o criză de nervi peste care s-a pus antetul Senatului, a afirmat, luni, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Ministrul Diana Buzoianu: Inițiatorii moțiunii vor să ascudă când cineva deranjează rețele, privilegii și inerții

„Moţiunea de faţă are un singur merit, şi anume că nu mai încearcă să ascundă extremismul. Nu mai mimează argumentul, nu mai mimează bunul simţ, nu mai mimează decenţa. Este un text care înlocuieşte faptele cu insulta, logica cu eticheta şi controlul parlamentar cu circul politic. Exact asta este această moţiune simplă... Nu un instrument de control democratic, ci o criză de nervi peste care s-a pus antetul Senatului. Iniţiatorii vor să sperie, vor să bruieze, vor să facă foarte mult zgomot ca să se ascundă un singur adevăr. Şi adevărul acesta este simplu: în ultimii ani de zile în România, de fiecare dată când a apărut cineva care a deranjat reţele, privilegii, inerţii, abia atunci a apărut corul oamenilor care s-au îmbuibat de toate beneficiile, ilegale, imorale şi care vor să păstreze sistemul exact aşa cum este astăzi. Oameni care se unesc să se lupte pentru luxul câştigat de altfel pe sărăcia românilor. Când nu le mai merge cu datul cu telefoanele, numesc asta teroarea administrativă. Când nu le mai merge cu «Lasă că rezolvăm noi», li se pare că statul a devenit brusc duşmanul lor. Moţiunea vorbeşte despre blocaj. Da, e adevărat. Am blocat corupţia, am blocat telefoanele, am blocat construcţiile ilegale”, a spus Buzoianu, în plenul Senatului, la dezbaterile legate de moţiunea depusă împotriva sa.

Ea a adăugat că, în circa opt luni de mandat, a semnat deja două acorduri de mediu pentru două hidrocentrale care au fost blocate în ultimii zeci de ani.

„Nu vă place că am pus întrebări? Nu vă place că am trecut condiţii suplimentare, exprese, pentru protecţia mediului şi pentru protecţia comunităţilor? Mergeţi dumneavoastră în comunităţile care aveau risc să rămână fără apă şi să le explicaţi oamenilor că nu vă convine că drepturile lor sunt reprezentate şi că, într-adevăr, există în momentul de faţă condiţii mai dure în aceste acorduri de mediu. În loc să trataţi tema apei cu responsabilitate, o transformaţi în recuzită şi vă urcaţi pe ea ca într-un teatru politic. Iar asta reprezintă una dintre cele mai josnice forme de oportunism politic. La Dâmboviţa şi la Prahova ştiţi deja ce s-a întâmplat. Am trimis Corpul de control şi raportul Corpului de control la Parchet. A fost demisă conducerea de la nivel local care gestiona prin administraţia bazinală această lucrare. Am cerut demiterea directorului de la ESZ. Am început analiza juridică ca să desfiinţăm compania ESZ. Am sprijinit comunităţile de la nivel local să găsim sursa alternativă de apă şi vom susţine în Guvern că trebuie să fie alocate resursele necesare pentru aceste surse alternative de apă”, a menţionat ministra Mediului.

Moțiuni pe bandă rulantă

În 15 decembrie 2025 a fost adoptată o moțiune simpă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

În 24 septembrie 2025, o altă moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă.

