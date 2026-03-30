USR acuză PSD că blochează abuziv eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali

Eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali e încă problemă în actuala coaliție.

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, acuză PSD că blochează, prin „abuz de procedură”, eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali.

El a precizat luni, 30 martie 2026 că, deși inițiativa ar fi trebuit dezbătută în primul rând în Camera Deputaților, președintele Comisiei de muncă din acest for legislativ, Adrian Solomon, a trimis-o la Senat.

„Cu trei zile înainte de a trece inițiativa USR pentru eliminarea pensiilor speciale în Camera Deputaților, această inițiativă a fost trimisă de către președintele Comisiei de muncă către Senat, într-un mod foarte ciudat. Pe prima pagină a avizului Consiliului Legislativ scrie negru pe alb că prima cameră sesizată trebuie să fie Camera Deputaților. Domnul Adrian Solomon, președintele acestei comisii, fie nu a citit acest aviz, ceea ce este o incompetență crasă, fie în mod deliberat a hotărât să treacă peste ceea ce a scris Consiliul Legislativ și să trimită la Senat această inițiativă”, a declarat Șipoș, într-o conferință de presă susținută la Senat, potrivit Agerpres.ro.

El a estimat că inițiativa va mai sta la Senat „o perioadă de timp”, după care va reveni la Camera Deputaților.

Sorin Șipoș a menționat că USR a mai avut o inițiativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali încă din 2021. Raportul pentru această inițiativă trebuia finalizat pe 13 decembrie 2021, însă doar una dintre cele trei comisii a elaborat avizul necesar.

CITEȘTE ȘI:

„Această inițiativă a fost îngropată în sertarele Senatului. Noi am solicitat de peste 15 ori reluarea discuțiilor pe această inițiativă. (...) Sistematic USR a solicitat această reformă, această eliminare a pensiilor speciale și de fiecare dată când Codul administrativ a fost pus în discuție, noi am avut amendament pentru eliminarea acestor pensii speciale”, a spus el.

Senatorul a explicat că pensiile speciale ale aleșilor locali nu au intrat în plată, dar USR dorește eliminarea lor, deoarece, dacă la un moment dat ar fi acordate, ar fi mult mai dificilă eliminarea lor ulterioară.

„Nu există niciun argument - nici juridic, nici moral - ca ele să existe. Deși PSD spune că îi ajută pe pensionari, de fapt ajută privilegiile baronilor locali”, a susținut parlamentarul USR.

Reamintim că propunerea de lege vizează eliminarea pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene.

CITEȘTE ȘI: