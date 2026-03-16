USR vrea desființarea mai multor instituții din România pentru că sunt „falsuri” care „toacă” 27 mil. lei anual. Care sunt și cine le conduce?

Parlamentarii USR doresc desființarea mai multor instituții din România, pe care le consideră „niște falsuri”.

Academia Oamenilor de Știință din România, una dintre instituțiile propuse spre desființare de către USR | Foto: Facebook Academia Oamenilor de Știință din România - AOSR

Parlamentarii USR au semnat și depun șase proiecte de lege prin care solicită desființarea mai multor instituții, a anunțat luni, 16 martie 2026, senatorul Cristian Ghinea.

Potrivit acestuia, inițiativele legislative vizează desființarea

Academiei Oamenilor de Știință din România - conducerea AOSR este asigurată, din luna mai 2024, de președintele Doina Banciu , aleasă pentru a prelua această funcție

- conducerea AOSR este asigurată, din luna mai 2024, de președintele , aleasă pentru a prelua această funcție Academiei de Științe Medicale - conducerea ASM este asigurată, conform datelor oficiale, de președintele Prof. Dr. Mircea Beuran și vicepreședinții Prof. Dr. Ion Bruckner, Prof. Dr. Florian Popa și Prof. Dr. Virgil Păunescu. Secretarul general al instituției este Prof. Dr. Emanoil Ceaușu.

- conducerea ASM este asigurată, conform datelor oficiale, de președintele și vicepreședinții Prof. Dr. Ion Bruckner, Prof. Dr. Florian Popa și Prof. Dr. Virgil Păunescu. Secretarul general al instituției este Prof. Dr. Emanoil Ceaușu. Academiei de Științe Tehnice din România - Conducerea ASTR este asigurată de un Prezidiu ales pentru un mandat de 4 ani. Din acest prezidiu fac parte: Președinte: Prof. univ. em. dr. ing. Nicolae IVĂNEANU; Vicepreședinte: Prof. univ. em. dr. ing. Ioan VIDA-SIMITI; Vicepreședinte: Prof. univ. dr. ing. Vladimir RĂSVAN; Vicepreședinte: Prof. univ. dr. ing. Polidor BRATU; Vicepreședinte: Prof. univ. dr. ing. Ion VISA; Secretar General: Prof. univ. dr. ing. Valeriu V. JINESCU

- Conducerea ASTR este asigurată de un Prezidiu ales pentru un mandat de 4 ani. Din acest prezidiu fac parte: Prof. univ. em. dr. ing. Prof. univ. em. dr. ing. Prof. univ. dr. ing. Prof. univ. dr. ing. Prof. univ. dr. ing. Prof. univ. dr. ing. Institutului Levantului - conducerea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL) este structurată după cum urmează:

Director General Interimar: Dr. Cătălin-Ștefan Popa; Președinte al Consiliului Științific: Emil Constantinescu; Director Științific: Prof. dr. Dan Grigorescu

Institutului Român pentru Drepturile Omului - conducerea IRDO este asigurată în prezent de dr. Adrian Bulgaru, care ocupă funcția de Director Executiv

- conducerea IRDO este asigurată în prezent de dr. Adrian Bulgaru, care ocupă funcția de Director Executiv Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 - președinte Ioan Savu, din 2023 până în prezent, conform datelor oficiale de pe site-ul Institutului. Director general: Gheorghe Pastor, tot din 2023 până în prezent. Directorul științific este prof. univ. dr. Gheorghe Onișoru.

Senator USR: Istituțiile propuse pentru desființare sunt niște falsuri

„Toate aceste instituții se numesc academii, dar sunt niște falsuri. Sunt niște ONG-uri create în anii '90 de oameni cu legături politice, foști politicieni, unii condamnați penal, oameni care și-ar fi dorit să fie probabil academicieni, dar n-au reușit și atunci au creat prin legi speciale acestea aceste așa-zise academii. Toate aceste instituții de stat au zero impact academic de cercetare și peste 95% din bugetul lor se dau pe salarii sau pe stipendii, pe sinecuri. Am inclus apoi Institutul Levantului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, care este chiar în subordinea Senatului, și Institutul Revoluției, care nici măcar nu mai este funcțional de o bună parte de timp, nu mai are Consiliul de Administrație”, a declarat Ghinea într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, „toate aceste instituții consumă anual 27 de milioane de lei” din buget.

„Și ce s-ar putea face cu acești bani în fiecare an? (...) Un milion de mese la cantine școlare. Am putea să asigurăm venitul minim garantat pentru 5.600 de familii. Am putea să cumpărăm 30 de ambulanțe și putem să continuăm cu această chestiune. Deci nu vorbim de niște sume neglijabile. Pe de altă parte, nici nu putem salva deficitul bugetar doar cu acești bani, însă este un semnal pe care clasa politică a convenit, eram de față la masă, că trebuie să-l dăm populației. și pe care clasa politică din această coaliție, din păcate, nu s-a ținut de cuvânt”, a motivat senatorul.

El a menționat că mai sunt și alte instituții similare, dar în cazul lor nu a existat consens politic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: