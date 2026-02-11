Suporterii CFR-ului, gest de admirat față de club!

Fanii lui CFR Cluj au decis să facă un gest de respectat în vederea sancţiunilor primite de club în urma derby-ului cu Universitatea Cluj.

Fanii CFR-ului la meciul cu Universitatea Cluj / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Clubul din Gruia a fost amendat cu 20.000 de lei în urma folosirii materialelor pirotehnice în timpul meciului. CFR Cluj a câştigat derby-ul cu Universitatea, scor 3-2, după golurile marcate de Djokovic, Biliboc şi Camora.

În total, şapte amenzi au fost aplicate de oamenii legii la finalul acestui meci. Totuşi, formaţia vişinie nu va fi nevoită să achite pagubele, întrucât fanii formaţiei antrenate de Daniel Pancu au decis să se mobilizeze şi să plătească din buzunarul lor această amendă.

„Ştim că clubul nu este într-o situaţie financiară bună şi că domnul Mureşan se chinuie să obţină bani de peste tot. Aşadar, în urma amenzii suferite de club pentru utilizarea materialelor pirotehnice, vom strânge bani pentru a acoperi suma de 10.000 de lei”, au scris suporterii CFR-ului pe Facebook.

