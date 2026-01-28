Traian Băsescu recuperează în instanță 750.000 lei, „pensia” de fost președinte care nu i-a fost plătită 3 ani.

Aministrația Prezidențială trebuie să îi plătească peste 750.000 de lei lui Traian Băsescu, suma reprezintă indemnizația de fost președinte al României, care nu i-a fost plătită timp de trei ani.

Traian Băsescu trebuie să primească peste 750.000 de lei de la Administrația Prezidențială | Foto: monitorulcj.ro / Arhivă

Curtea de Apel București (CAB) a decis, miercuri, 28 ianuarie 2026, ca Administrația Prezidențială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 lei, reprezentând indemnizația care nu i-a mai fost plătită în calitate de fost șef al statului pe o perioadă de trei ani, ca urmare a deciziei instanței cu privire la colaborarea cu fosta Securitate.

Traian Băsescu a dat în judecată Administrația Prezidențială pentru a recupera indemnizația pe trei ani (martie 2022 - iulie 2025), sistată ca urmare a verdictului primit de colaborator al Securității.

„Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 și adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizația lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal. Pronunțată azi 28.01.2026 prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței”, se arată în decizia CAB, care nu este definitivă.

În octombrie 2021, Parlamentul a modificat Legea 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român și a fost introdus un nou articol, care prevedea că foștii președinți pierd dreptul la o serie de beneficii, dacă o instanță a constatat prin decizie definitivă că au avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.



Ulterior, în martie 2022, Instanța supremă a decis că Traian Băsescu a colaborat cu fosta Securitate comunistă, astfel încât el a pierdut privilegiile acordate foștilor președinți, respectiv dreptul de a locui gratuit într-o vilă de protocol, indemnizație și dispozitiv de protecție și pază de la SPP.

În iulie 2025, Curtea Constituțională a decis că modificările operate Legii 406/2001 au fost neconstituționale, astfel încât Traian Băsescu a dat în judecată Adminstrația Prezidențială, pentru a obține plata indemnizației care a fost sistată în perioada martie 2022 - iulie 2025.

