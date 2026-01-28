Prim-ministrul Ilie Bolojan la Berlin: „Germania este principalul partener economic al României, iar colaborarea trebuie dezvoltată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 28 ianuarie 2026, la Berlin, că Germania este principalul partener economic al României.

Conferință de presă comună susținută de cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz (dreapta) și premierul Ilie Bolojan (stâga), în cadrul vizitei efectuate în Republica Federală Germania, miercuri, 28 ianuarie 2026 |Foto: RADU TUTA / AGERPRES FOTO

Germania este principalul partener economic al României, a declarat, miercuri, 28 ianuarie 2026, la Berlin, prim-ministrul Ilie Bolojan, care a precizat că țara noastră își propune să dezvolte această colaborare, care duce la locuri de muncă, tehnologie și stabilitate

„Traversăm o perioadă cu incertitudini. Presiunea asupra economiilor europene și competiția globală tot mai dură, războiul din Ucraina ne obligă să fim mai eficienți în deciziile noastre. Parteneriatul dintre România și Germania permite acest tip de abordare. Germania este principalul partener economic al României. Comerțul bilateral a depășit 42 de miliarde de euro în 2024. Ne așteptăm la date similare și în 2025. Investițiile germane sunt de peste 18 miliarde și jumătate de euro. Peste 10.000 de companii cu capital german sunt active în România, având peste 200.000 de angajați români. Asta înseamnă locuri de muncă, tehnologie și stabilitate. Dar, dincolo de cifre, înseamnă încredere. Ne propunem să dezvoltăm această colaborare”, a afirmat Bolojan, aflat în vizită la Berlin, într-o conferință de presă susținută alături de cancelarul federal, Friedrich Merz.

Potrivit lui Bolojan, discuțiile cu Merz au vizat creșterea investițiilor în domenii strategice precum energie, industrie și apărare, inclusiv prin valorificarea instrumentelor europene, precum Programul SAFE.

„Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în următorii ani și unde România vrea să fie un partener serios. Memorandumul semnat astăzi cu Ministerul Apărării al Republicii Federale Germania este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare și să răspundem mai rapid nevoilor de securitate”, a susținut Ilie Bolojan.

El a menționat că România și Germania împărtășesc aceeași viziune despre importanța restabilirii păcii și a securității în regiunea Mării Negre.

„I-am prezentat domnului cancelar obiectivele și acțiunile noastre pentru apărarea Flancului estic și asigurarea securității la Marea Neagră. Apărarea aeriană este una dintre prioritățile noastre, iar contribuția Germaniei în acest domeniu este necesară și apreciată”, a adăugat prim-ministrul.

Susținem toate eforturile pentru a se ajunge la pace justă și durabilă în Ucraina, a completat Bolojan.

„Atacurile Rusiei asupra civililor și asupra infrastructurii critice, inclusiv energetice, afectează populația și trebuie avute în vedere în deciziile noastre politice și de securitate”, a evidențiat el.

Premierul a reiterat că, pentru România, Republica Moldova este o prioritate strategică.

„Stabilitatea Chișinăului și parcursul său european contează pentru întreaga regiune. În acest context, rolul Uniunii Europene este esențial, iar deschiderea cât mai curând a negocierilor de aderare ar fi un semnal important pentru cetățeni și pentru securitatea regional”, a transmis Ilie Bolojan.

Un alt punct al discuțiilor a fost aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„I-am mulțumit domnului cancelar pentru sprijinul constant acordat acestui obiectiv. România își dorește să aibă standarde mai bune, politici publice mai eficiente și mai multă credibilitate internațională. Ne-am propus să finalizăm procesul de aderare anul acesta”, a indicat prim-ministrul.

El a punctat că relația dintre România și Germania nu este doar despre instituții și politici.

„Mulțumesc Germaniei pentru sprijinul acordat românilor care trăiesc, muncesc și se integrează în societatea germană. Mulțumesc, totodată, pentru sprijinul oferit comunității germane din România, sașii și șvabii, prin proiecte care contribuie la păstrarea identității lor și pentru promovarea patrimoniului cultural și care reprezintă un plus pentru România. Astăzi ne-am uitat la ce urmează și la ce putem face concret. România și Germania pot face mai mult împreună, dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune și capacitatea de a lua decizii”, a transmis Bolojan.

Conform acestuia, discuțiile bilaterale vor continua la București în viitorul apropiat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: