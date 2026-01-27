Politică
Bolojan: „Aș vota DA la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova”
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că ar vota „DA” la un eventual referendum de unire cu Republica Moldova.Ilie Bolojan susține că ar vota „DA” în cazul unui referendum privind unirea cu Republica Moldova|Foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova, în cazul în care s-ar organiza o astfel de consultare populară.
Bolojan s-a referit și la poziția președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care declara recent că ar vota în favoarea unirii cu România, în cazul unui potențial referendum, notează RFI România.
„În condiţiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum şi în ţara noastră, eu aş vota DA”, a afirmat premierul marţi, pentru RFI România.
De altfel, șeful Executivului a arătat că recenta declarație Maiei Sandu nu face decât „să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani”.
„E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcție, făcând tot ceea ce este posibil pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, o țară europeană, iar asta înseamnă în primul rând un drum spre Europa prin România, nu se poate altfel și de aceea cred că a fost o declarație normală”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.
Recent, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru unirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens.
