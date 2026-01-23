Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Taxele pe proprietate NU vor crește în 2027”. Cum vor fi calculate?

Premierul Ilie Bolojan a declarat că taxele pe proprietate nu vor crește anul viitor și a explicat cum vor fi calculate aceste dări în 2027.

Premierul Ilie Bolojan: „Nu vor crește taxele pe proprietate în 2027” | Foto: gov.ro

Taxele pe proprietate nu vor crește în 2027, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, dar acestea ar urma să fie stabilite și în baza unui soft aflat în lucru la Ministerul Finanțelor, care va genera date despre valoarea de piață a proprietăților.

„Nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață. În aproape toate țările europene, impozitarea proprietății se face la valoarea de piață. Noi am rămas cu niște indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil, definită, după care se aplicau diferite procente, în funcție de localitate, în funcție de zonarea localității și așa mai departe. Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piață medie din România”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, 23 ianuarie 2026, la Radio România Actualități, potrivit Agerpres.ro.



El a precizat că din 2027 primăriile și cetățenii ar trebui să aibă la dispoziție un soft în care să se vadă valoarea de piață a imobilelor din fiecare localitate, cât de cât pe zone, care să fie o bază de calcul pentru impozitele locale.

„În momentul în care acest soft, care este în lucru la Ministerul de Finanțe, printr-o colaborare cu Banca Mondială, va fi finalizat în acest an, el primește date din piață, toate tranzacțiile care se fac în România trebuie comunicate într-un sistem, în așa fel încât, din sutele de mii de tranzacții care se fac într-un an de zile, să determin valoarea de piață a unor imobile în zona Militari, în București, sau într-un cartier din Timișoara, sau din Iași, și așa mai departe, sau într-o comună din România. Deci, ar trebui ca din 2027 primăriile și cetățenii să aibă un soft în care să se vadă valoarea de piață a imobilelor din fiecare localitate, cât de cât pe zone, care să fie o bază de calcul pentru impozitele locale. Deci, nu e vorba de o creștere, e vorba pur și simplu de o rafinare, de o granulare a acestor date, pe care astăzi nu le avem, lucrăm la ele”, a mai afirmat Bolojan.

El a explicat că una este valoarea de piață și alta este procentul de impozitare.

„Valoarea unui impozit se determină din două componente - baza, valoarea de piață și procentul de impozitare. Primăriile vor avea posibilitatea să regleze acest procent. Chiar dacă, ipotetic, baza de impozitare, valoarea de piață, este mai mare decât valoarea de astăzi. Astăzi e undeva, cred, în jur de 500, puțin peste 500 de euro pe metru pătrat. Sigur, în zona de rural este mai mică, în zona de urban este mai mare. Dar acest calcul va putea fi reglat de către primării în așa fel încât nivelul impozitelor din România să nu fie diferit într-o proporție generală în 2027 față de 2026”, a explicat Bolojan.

